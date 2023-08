Zoé Robledo no buscará la gubernatura de Chiapas, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer en su conferencia mañanera de este lunes que el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, no buscará la gubernatura del estado de Chiapas para el próximo proceso electoral que se llevará a cabo en el 2024.

Ante las especulaciones sobre que al director del IMSS le interesaba convertirse en el mandatario estatal chiapaneco, López Obrador indicó que Robledo lo buscó urgentemente para expresarle que continuaría en el proyector de la autodenominada “Cuarta Transformación”, decisión influenciada también por la reciente creación del IMSS Bienestar.

“Entre esos estados (elecciones) está Chiapas y Zoé Robledo es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme -y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos, y se los agradezco a ellos y a Zoe- porque me buscó que le urgía hablar conmigo, y fue a decirme que él no quiere abandonar el proyecto, y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso de dejar establecido el sistema IMSS Bienestar, garantizar el derecho a la salud”, expresó AMLO este lunes en su conferencia matutina.

Anunció que Zoé Robledo se baja de la contienda por la gubernatura de #Chiapas, para continuar con la consolidación del IMSS-Bienestar 🦆 con 300 mil trabajadores de la salud para ser el mejor Sistema de Salud del mundo 🌎. pic.twitter.com/IQVjFeRrs7 — Avi 🦆 (@avieu) August 21, 2023

AMLO expresó que le daba “muchísimo gusto” que Zoé Robledo, pues habría sido una difícil decisión encontrar a su sustituto, en pleno arranque de destapes rumbo a los procesos electorales que habrá el próximo año.

“Imagínense para mí buscar quién lo sustituye, pero ya iniciado el proceso, ya con poco tiempo. Por muy bueno que sea el sustituto, tiene que llegar a enterarse de cosas, aunque sea del mismo sector”, recalcó.

Sin embargo, trascendió que la decisión de Zoé Robledo se debería a la posición que ocupa el Partido Verde en Chiapas, pues esta fuerza política tendría poder de decisión para colocar a un candidato afín, el cual iría en alianza con Morena.