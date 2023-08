Ciencia.-Retrato fascinante de una familia prehistórica en un túmulo de 3.800 años

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los investigadores Jens Blöcher y Joachim Burger de la JGU han analizado los genomas de esqueletos de una familia extensa de una necrópolis de la Edad del Bronce en la estepa rusa. El túmulo funerario de Nepluyevsky, de 3.800 años de antigüedad, fue excavado hace varios años y se encuentra en la frontera geográfica entre Europa y Asia.

Gracias a la genómica estadística se han descifrado las relaciones familiares y matrimoniales de esta sociedad. El estudio se llevó a cabo en colaboración con arqueólogos de Ekaterimburgo y Frankfurt fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences..

El kurgan (montículo funerario) investigado era la tumba de seis hermanos, sus esposas, hijos y nietos. El hermano mayor, presumiblemente, tuvo ocho hijos y dos esposas, una de las cuales procedía de las regiones esteparias asiáticas del este. Los otros hermanos no mostraban signos de poligamia y probablemente vivían de forma monógama con muchos menos hijos.

"El lugar de enterramiento ofrece una instantánea fascinante de una familia prehistórica", explica Blöcher, autor principal del estudio. "Es notable que el hermano primogénito aparentemente tuviera un estatus más alto y, por lo tanto, mayores posibilidades de reproducción. El derecho del primogénito varón nos parece familiar; lo conocemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, pero también en la aristocracia la Europa histórica."

Los datos genómicos revelan aún más. La mayoría de las mujeres enterradas en el kurgan eran inmigrantes. Las hermanas de los hermanos enterrados, a su vez, encontraron nuevos hogares en otros lugares. Burger, autor principal del estudio, explica: "La movilidad del matrimonio femenino es un patrón común que tiene sentido desde una perspectiva económica y evolutiva. Mientras que un sexo permanece local y garantiza la continuidad de la línea familiar y la propiedad, el otro se casa fuera para prevenir la endogamia."

En consecuencia, los genetistas de poblaciones de Maguncia descubrieron que la diversidad genómica de las mujeres prehistóricas era mayor que la de los hombres. Por tanto, las mujeres que se casaban con miembros de la familia procedían de una zona más amplia y no estaban emparentadas entre sí. En su nueva patria, siguieron a sus maridos hasta la tumba. De esto los autores concluyen que en Nepluyevsky existía tanto la "patrilinealidad", es decir, la transmisión de las tradiciones locales a través de la línea masculina, como la "patrilocalidad", es decir, el lugar de residencia de una familia es el lugar de residencia de los hombres.

"La arqueología muestra que hace 3.800 años, la población del sur de Trans-Ural conocía la ganadería y la metalurgia y subsistía principalmente a base de productos lácteos y cárnicos", comenta Svetlana Sharapova, arqueóloga de Ekaterimburgo y jefa de la excavación, y añade, "el estado de La salud de la familia enterrada aquí debe haber sido muy mala. La esperanza de vida promedio de las mujeres era de 28 años, la de los hombres de 36 años".

En la última generación, el uso del kurgan se detuvo repentinamente y casi solo se encontraron bebés y niños pequeños. Sharapova añade que "es posible que los habitantes hayan sido diezmados por las enfermedades o que la población restante se haya ido a otra parte en busca de una vida mejor".

"Existe una conexión global entre los diferentes sistemas familiares y determinadas formas de vida y economía", afirma Blöcher. "Sin embargo, las sociedades humanas se caracterizan por un alto grado de flexibilidad". Añade que "en Nepluyevsky encontramos evidencia de un patrón de desigualdad típico de los pastores: múltiples parejas y muchos hijos para el primogénito putativo y ninguna relación o relaciones monógamas para la mayoría de los demás".

Los autores encuentran evidencia genómica adicional de que poblaciones genéticamente similares a la sociedad Neplujevsky vivían en la mayor parte del cinturón de estepa euroasiático. Burger comenta: "Es muy posible que el patrón local que encontramos sea relevante para un área mucho más grande". Estudios futuros mostrarán hasta qué punto el modelo "Neplujevsky" puede verificarse en otros yacimientos prehistóricos de Eurasia.