Receta para salir de las deudas que dejó el regreso a clases

Ordena tus gastos del más al menos importante, recorta lo que no sea prioritario, libera 20% de tu presupuesto y úsalo para comenzar a reducir tus deudas. (Cuartoscuro)

Las compras del regreso a clases “desplumaron” la economía miles de familias mexicanas; que –ante la falta de recursos– se vieron obligadas a pedir prestado y contratar deudas para surtir la lista de útiles escolares.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estimó que 50% de los padres pidieron prestado en su trabajo, usaron sus tarjetas de crédito y hasta recurrieron al empeño de sus bienes con tal de salir del paso.

Ello, debido a que –este año– el precio de los productos escolares, “de menos”, se disparó 30%; y en algunos casos, las papelerías y tiendas reportaron alzas de 50% a 80% más las libretas, caja de colores, calculadoras, uniformes y calzado.

¿Qué tan graves son las deudas?

La economista y coach en finanzas, Mónica Urrutia, explicó que a los papás les “llovió sobre mojado” en este regreso a clases; porque, no solo hubo aumentos en el precio de los útiles, sino que el problema de la inflación recortó hasta 20% su ingreso.

“El ingreso real de las familias perdió entre 10% y 20% de su poder de compra, por el aumento en el costo de alimentos, productos para el hogar y servicios básicos.

Te recomendamos leer: Regreso a clases 2023: Así puedes deducir las colegiaturas de tus hijos

“Mientras que el costo anual (CAT) de las tarjetas de crédito y préstamos personales rondan o superan 100% anual, de acuerdo con datos de la Condusef; lo cual, es muy grave para cualquier hogar que pidió prestado para los útiles escolares”, indicó la especialista.

Por ejemplo, refirió Mónica Urrutia, la Anpec y los comerciantes afiliados a la Concanaco reportaron que el gasto en útiles, uniformes y calzado escolar sumó entre siete mil 200 y siete mil 500 pesos por cada alumno.

Si esa familia –anotó– tiene dos hijos, el gasto escolar alcanza 15 mil pesos, cifra que representa 93% del salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS; “si esta familia solo trabaja uno de los padres, tuvo que endeudarse o incumplir con la lista de útiles”, refirió.

Tips vs las deudas del regreso a clases

Los especialistas en finanzas personales te recomiendan:

1. Evalúa la situación

Suma todos los recibos, vouchers y deudas que reportan tus estados de cuenta de las tarjetas; e integra los gastos del hogar: vivienda, transporte, alimentos, salud, educación y créditos atrasados.

Después resta ambos totales a tu ingreso del mes; así podrás saber cuánto debes, y qué monto está disponible para comenzar a liquidar las cuentas.

2. Haz un plan de pagos

Elimina los gastos innecesarios y baja el consumo de agua, luz, gas y telefonía. El dinero que ahorres por este concepto; más el ingreso disponible –libre del gasto familiar– destínalo a liquidar los adeudos.

3. Actúa cuanto antes

El problema no se arregla de forma milagrosa y lo ideal es enfrentarlo: cubre más del mínimo en tus tarjetas de crédito o deudas; paga a tiempo y no dejes acumular intereses.

Si no te alcanza la quincena, acude a tu banco, diles que estás atrasado y que buscas ponerte al corriente; solicita una reestructuración financiera con una mensualidad fija que puedas cubrir, mayor plazo y una tasa réditos manejable.

4. No te endeudes más

Un hoyo no tapa otro. La recomendación es guardar bajo llave las tarjetas; no utilizar tu línea de crédito para sacar efectivo y eliminar los contratos de servicios que no sean indispensables o cambiarlos a un plan más barato: televisión de paga, telefonía e Internet.

5. Planea y anticípate

Para no volver a sufrir los estragos del sobreendeudamiento, es necesario que, una vez que liquides tus compromisos, inicies la planeación de los gastos de diciembre o las vacaciones de fin de año.

Ahorra un porcentaje de la quincena y prepara tu bolsillo para cubrir estos últimos eventos de consumo, que son recurrentes o están previstos para los próximos meses.

Lo más leído en Publimetro: