El mánager Dave Martínez pacta extensión de contrato con los Nacionales

WASHINGTON (AP) — El mánager de los Nacionales de Washington Dave Martínez acordó una extensión de contrato de dos años con el club al que llevó al campeonato de la Serie Mundial en 2019, según informó una persona al tanto de la negociación.

La persona habló el martes con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que no se ha hecho un anuncio oficial.

Los Nacionales tienen foja de 57-68 — últimos en el Este de la Liga Nacional — previo al inicio de una serie como visitantes ante los Yanquis de Nueva York la noche del martes.

The Athletic fue el primer medio en informar que Martínez alcanzó un acuerdo y agregó que el gerente general Mike Rizzo también estaba de cercar de llegar a uno al negociar una negociación.

Los contratos de tanto el piloto como el gerente general finalizan al final de la actual temporada, generando incertidumbre en torno a un equipo inmerso en una reconstrucción de su roster y que ha sido puesto en venta.

Martínez amaneció el martes con foja de 378-455, un porcentaje de .454 como mánager de Washington.

El puertorriqueño asumió como piloto de los Nacionales en 2018, su primera experiencia al frente de un equipo. Un año después, Washington arrancó 19-31 hasta que estrellas como Stephen Strasburg, Max Scherzer, Juan Soto, Anthony Rendón y Trea Turner les propulsaron a conseguir el comodín de la Liga Nacional. Los Nacionales acabaron imponiéndose ante los Astros de Houston en el séptimo duelo de la Serie Mundial para atrapar el primer título en la historia de la franquicia.

Washington ha acabado con un récord negativo y en el fondo de su división desde entonces. Pese a una reciente buena racha, el club tiene foja de 57-68 y marcha último.

Los malos resultados obedecen a la depuración del roster emprendida por Rizzo, una que empezó de lleno cuando canjearon a Scherzer y Turner a los Dodgers de Los Ángeles en la fecha límite de canjes en 2021. Obtuvieron un par de promesas: el lanzador Josiah Gray (All-Star en 2023) y el receptor venezolano Keibert Ruiz.

También se desprendieron de Soto en un canje con los Padres de San Diego para recibir a CJ Abrams, su actual torpedero titular.