Itsaso Arana debuta como directora con 'Las chicas están bien': "El cine no es una profesión de gente fácil"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Esta industria es muy violenta y muy difícil de llevar, muy jerárquica y muy complicada y clasista con muchas cosas. Lo que pasa que la película muestra un momento dulce, porque para mí no hay nada igual como el estado creativo: el amor y el arte son dos lugares de excepción que hacen la vida algo más viva", ha explicado en una entrevista con Europa Press la cineasta.

Arana reconoce no obstante que "hay muchos prejuicios" con el cine, "también con fundamento, porque no es una profesión de gente fácil", pero lo considera "un oficio precioso". "Está estudiando la vida para recrearla, y si eres curioso y te gusta la condición humana y observar, te podría gustar actuar", ha destacado.

Arana --quien ya participó en el guion de 'La virgen de agosto' junto a Jonás Trueba-- relata en esta cinta la semana de ensayos de cuatro actrices y una directora en una casa rural, alejadas de la ciudad. Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero y Helena Ezquerro dan vida a esas intérpretes que, entre recitado y recitado de guion, aprovechan también para dialogar sobre algunos de los aspectos de su vida.

Al igual que su película, la directora aborda la cuestión al respecto de si es posible aprender a actuar. "Una parte de la actuación tiene que ver con un talento innato e intransferible, como todas las artes. Pero desde luego, después de la suerte y el talento hay que trabajarlo y sin duda yo he tenido grandísimas maestras de interpretación que sin ellas no sería lo que soy", ha resaltado.

"Por poder, uno puede aprender a casi todo, ¿no? Pero creo que hay algo que late internamente, que es muy intuitivo y que tiene que ver con algo que es intangible", ha señalado la actriz Irene Escolar. "Al final, son las cualidades, porque no todo el mundo tiene las cualidades para ser pianista", ha remarcado la intérprete, quien cree que últimamente no se está respetando eso.

"Esta parece que es de las pocas profesiones que parece que puede hacer cualquiera, porque aparentemente no necesita de una técnica. Últimamente es como 'te cojo por la calle y tú te puedes poner ahí, delante de la cámara y bueno, ya'. Hay grandes películas con actores desconocidos o con actores y son maravillosas y súper disfrutables. La cosa es que es una película, el oficio es otra", ha alertado.

EL VERANO, EL "ESTADO IDEAL"

Al igual que en 'La virgen de agosto', el verano vuelve a ser el periodo escogido por Arana para contar su historia. "Para mí, el estado ideal de los cuerpos y del pensamiento es una noche de verano: no sé si hay un estado atmosférico más ideal que eso, es una aspiración", ha defendido.

Además, lo considera un periodo ideal para "repensar y parar la vida". "Nos apartamos del mundo, los que tienen suerte que van de vacaciones, pero si no también. Hay algo de que el ruido baja un poco en este mundo tan frenético", ha señalado.

En cierta manera, las actrices reconocen haber participado en la creación del guion. "Hay mucho que tiene que ver con nosotras, nada íntimo o que no quisiéramos que estuviera, y hay otra parte que es la creación y el imaginario de Arana. Luego, una vez el guion cerrado, no hay improvisación: a veces también uno encuentra un gran placer en decir las palabras que no te pertenecen y que están muy bien escritas", ha apuntado Bárbara Lennie.