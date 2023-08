Matan a un palestino de 17 años durante una redada militar israelí en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Las fuerzas de seguridad israelíes asaltaron el martes una población en el norte de Cisjordania, lo que desencadenó un enfrentamiento en el que murió un palestino de 17 años, según dijeron autoridades palestinas de salud. El territorio ocupado lleva más de un año sumido en la violencia.

El ejército israelí realizó una redada para hacer detenciones antes del amanecer en la localidad de Zababdeh, al sur de Yenín, según médicos locales. Othman Abu Kharj, de 17 años, murió de un disparo en la cabeza, según el Ministerio palestino de Salud. La incursión se produjo mientras fuerzas de seguridad israelíes seguían buscando al pistolero palestino que mató el sábado a un hombre y su hijo en un tiroteo en la ciudad norteña palestina de Hawara.

El ejército israelí dijo que sus tropas habían detenido a 15 sospechosos palestinos en varias poblaciones del norte de Cisjordania. En Zababdeh, fuerzas de seguridad dijeron haber disparado a vecinos que les arrojaron dispositivos explosivos.

En el sur de Cisjordania, el ejército israelí capturó a dos palestinos sospechosos por un tiroteo del día anterior en el que murió una mujer israelí y un hombre resultó herido grave. El ejército dijo que los dos sospechosos habían confesado durante el interrogatorio estar implicados en el ataque cerca de la ciudad palestina de Hebrón.

Las fuerzas de seguridad israelíes dijeron que también habían confiscado el rifle empleado para disparar al auto el lunes. Un auto sin placas que supuestamente se utilizó para cometer el ataque se encontró quemado al norte de Hebrón, según el alcalde de la población de Halhoul.

Medios palestinos identificaron a los dos sospechosos detenidos cerca de Hebrón como Saqer y Muhamad al-Shantir.

Las tropas israelíes hicieron operaciones de búsqueda de gran escala y redadas para hacer detenciones en varios lugares de Cisjordania, según el ejército. Los soldados interrogaron a 20 palestinos, confiscaron vehículos ilegales y detuvieron a otros 13 sospechosos cerca de Hebrón.

Casi 180 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania desde principios de este año, según un conteo de The Associated Press. Israel afirmó que la mayoría de los palestinos muertos eran milicianos. Pero también han sido abatidos jóvenes que arrojaban piedras en protesta por las incursiones y personas que no participaban en las confrontaciones.

Unas 30 personas han muerto por ataques palestinos contra israelíes en ese periodo.

Israel afirma que las redadas pretenden desmantelar redes milicianas y frustrar ataques futuros. Los palestinos dicen que las operaciones socavan a sus fuerzas de seguridad, inspiran más lucha armada y reafirman el control israelí en tierras que ellos reclaman para formar un estado. Israel capturó Cisjordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, junto con Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.