¿Qué cargos podría enfrentar la pareja detenida por matar a “Kuko”?

Después de que marido y mujer fueran detenidos por su participación en la agresión que derivó en la muerte de “Kuko”, un perro guía cuyo dueño era un hombre de la tercera edad con discapacidad visual y auditiva, estos son los cargos y castigos a los que podrían enfrentarse.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de México existen sanciones económicas y de encarcelamiento, pues en el artículo 235 Bis establece que se consideraría culpable de este delito a la personas que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte.

En ese sentido, se puede imponer una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 150 a 300 días de multa.

Por otro lado, a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal, como en el caso de “Kuko”, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de 200 a 400 días multa.

¿Cómo murió “Kuko”?

El pasado 15 de agosto comenzó a circular en redes sociales un video donde quedó captada la golpiza de la que fue víctima “Kuko”; en un primer momento, se dijo que los vecinos del Condominio Aguiluchos 13, de la colonia Bulevares del Lago en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, lo golpearon porque el lomito había intentado atacar a una mujer que habitaba en dicho fraccionamiento.

#Detenidos. La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión a Nadia Elizabeth “N” de 45 años y Daniel “N” de 48 años, por su posible intervención en maltrato animal, ya que habrían agredido a un canino en #NicolásRomero. (1/2) https://t.co/W2QcsVBy1E pic.twitter.com/0g5Nap7OKB — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 22, 2023

Elementos de la policía municipal rescataron al perrito y posteriormente miembros de la fundación “Patitas a la obra” lo llevaron aún con vida a un veterinario, pero debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida al día siguiente. “Kuko” sufría de epilepsia y convulsiones que hacían parecer que estaba atacando.

Posteriormente, investigaciones y trabajos de campo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México derivaron en la detención de Nadia Elizabeth “N” y Daniel “N”, por la presunta comisión del delito de maltrato animal.

La pareja fue trasladada ante el agente del Ministerio Público para luego ser ingresados al penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.