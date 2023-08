Serena Williams da a luz su segundo bebé. Es otra niña

NUEVA YORK (AP) — Serena Williams dio a luz a un niña, anunció el martes en Instagram, exactamente casi un año después de haber disputado su último partido en el circuito de tenis profesional.

Adira River Ohanian es la segunda bebé de Williams y su esposo, el cofundador de Reddit Alexis Ohanian. La primera, Olympia, nació en 2017. Williams tiene 41 años.

Williams, quien ganó 23 títulos de Grand Slam durante una carrera en la que trascendió el deporte, reveló en la gala del Met en mayo que estaba embarazada.

Cuando anunció al mundo en agosto de 2022 que se aprestaba a poner fin a su carrera como jugadora, Williams mencionó el deseo de agrandar su familia como una de las principales razones para dejar el tenis.

“Créanme. Nunca quise escoger entre el tenis y una familia. No me parece justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa estaría dando a luz”.

El Abierto de Estados Unidos de 2022 fue su último torneo. Alcanzó la tercera ronda en Nueva York tras vencer a la segunda cabeza de serie Anett Kontaveit antes de perder ante Ajla Tomljanovic el 3 de septiembre.