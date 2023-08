Álvarez se pierde juego tras lastimarse la mano izquierda con una puerta

HOUSTON (AP) — El toletero cubano Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, fue excluido de la alineación del martes ante los Medias Rojas de Boston, luego de machucarse la mano izquierda con una puerta, lo que le causó una lesión en el índice.

Dusty Baker, manager de los Astros, dijo que la lesión no era seria, pero que Álvarez presentaba dolor.

“Se lastimó el dedo en la casa. Fue un descuido con la puerta”, relató Baker, quien expresó su confianza en que la lesión sólo margine a Álvarez de uno o dos duelos. “Las manos son importantes cuando bateas. Si no te lastimas las manos no tienes realmente una idea de lo que es esto. No lo aprecias realmente. Así que debemos cuidarlo”.

Álvarez, quien batea como zurdo, tiene un promedio de .278 y es segundo del equipo con 21 jonrones. Sus 68 impulsadas son la tercera mejor cifra de Houston.

A veces Álvarez juega en el jardín central, pero el martes aparecía como bateador designado. Fue sustituido por el dominicano Yainer Díaz.

Álvarez sufrió una lesión en los oblicuos esta temporada, y se perdió unas seis semanas de actividad. Regresó el 26 de julio.