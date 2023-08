El expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo reclama que se le restituyan sus derechos políticos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Mi eliminación de la lista electoral es una injusticia (...) No soy un ladrón ni un salteador. Todo el mundo lo sabe, menos los que quieren ponerme esta etiqueta", ha manifestado este martes en un encuentro con la prensa en Abiyán, tal y como recoge el diario costamarfileño 'Fraternité Matin'.

"Nos estamos preparando para las elecciones municipales. Una vez hecho esto, presentaré un expediente para solicitar mi inscripción en las listas electorales. Tendré tiempo para presentar batalla", ha dicho Gbagbo, quien ha asegurado que estará en política hasta que se muera porque es lo que sabe hacer.

Gbagbo, líder del Partido Popular Africano, ha asegurado que ser presidente del país no está en sus planes. "No es una obsesión", ha dicho, sin embargo, no ha descartado presentarse si así lo consideran sus compañeros de fila.

"No trabajé como lo había planeado. Desde mi primer año, fui atacado. Me encontré ante el dilema de pacificar el país. Así que pasé años luchando, luchando contra mis enemigos. Entonces no tuve tiempo de desarrollar mi programa", ha dicho.

El Partido Popular Africano tiene previsto participar en las elecciones regionales y municipales que se celebran el próximo mes, poniendo así fin a un largo boicot contra las fuerzas aliadas del expresidente, quien ha calificado de "fraude" el hecho de que no le hayan permitido inscribirse.

La Comisión Electoral Independiente optó por el fraude al invalidar varias, incluida la mía, pero hemos tomado la decisión de ir a las elecciones con este fraude (...) ya no podemos perdernos más elecciones, es mejor incluso ir a pesar del fraude,, lo combatiremos presentándonos a las elecciones", ha enfatizado.

Gbagbo, que pasó casi una década en La Haya siendo juzgado por crímenes contra la humanidad por su papel en una guerra civil que se cobró más de 3.000 vidas, regresó a Costa de Marfil en 2021 tras ser absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Su rival y sucesor, el presidente, Alassane Ouattara, le indultó en agosto de 2022, aunque sin restituirle sus derechos políticos.

Costa de Marfil celebrará sus próximas elecciones presidenciales en octubre de 2025, las primeras desde que Ouattara se asegurara un controvertido tercer mandato, puesto que la Constitución los limita a dos consecutivos. Con la reciente muerte de Henri Konan Bedie, Gbagbo es ahora la principal figura de la oposición.