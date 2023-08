Jóvenes mexicanos ganan premio en Suecia con proyecto para ahorrar agua

Los estudiantes mexicanos Carlos Erquizio Salazar y Fernando de Silva Hernandez, procedentes de Sonora, obtuvieron el reconocimiento People’s Choice Award 2023, uno de los galardones entregados durante el Stockholm Junior Water Prize (Premio Junior del Agua de Estocolmo), la competencia científica más importante en materia de agua.

“Estamos muy entusiasmados, y muy orgulloso de la comunidad que nos ayudó a lograr este objetivo. Gracias a todos los que votaron, a la comunidad que crece año con año. Gracias por todo el apoyo”, comentó Carlos Erquizo, mientras que Fernando de Silva agradeció el apoyo abrumador e hizo referencia a la importancia de representar a México en un evento de talla internacional.

Los jóvenes afirmaron que en septiembre próximo tendrán una visita a una granja camaronícola para avanzar con su proyecto.

Stockholm Junior Water Prize 2023. Finalistas del Premio Junior del Agua de Estocolmo 2023 con la Princesa Victoria de Suecia. (Jonas Borg./Stockholm Junior Water Prize 2023.)

Los mexicanos fueron reconocidos por su proyecto “Shrimply the best: Understanding the interaction between shrimp production and water resources based on a source-to-sea approach” (“Shrimply the best: Comprender la interacción entre la producción de camarón y los recursos hídricos basándose en un enfoque desde la fuente hasta el mar), cuyo objetivo es ahorrar hasta 95% del uso de agua en las granjas camaronícolas en el estado de Sonora.

El proyecto tiene como objetivo “reducir el impacto de la contaminación producida por las granjas camaronícolas en la Bahía de Kino mediante la transferencia de la tecnología del biofloc bajo el enfoque source-to-sea (de la fuente al mar)”, detallan los jóvenes en la presentación de su proyecto. A largo plazo, esta propuesta podría impactar significativamente en la sostenibilidad del Golfo de California.

El premio People’s Choice Award es resultado de los votos emitidos por decenas de miles de personas alrededor del mundo para distinguir al proyecto con mayor impacto ambiental y social. “Carlos y Fernando resultaron ganadores entre más de 30 propuestas de diversos países”, detalla la embajada de Suecia en México.

De la mano de investigadores de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro Regional de Seguridad Hídrica, los estudiantes del Tecnológico de Monterrey demostraron que la innovación es una condición necesaria para lograr la seguridad hídrica de cuencas y océanos. “Su logro nos recuerda que la colaboración entre la academia, la industria y los organismos gubernamentales es esencial para alcanzar el desarrollo sostenible”, destacó la embajada.

Stockholm Junior Water Prize Carlos Erquizio Salazar y Fernando de Silva Hernandez, ganadores del People's Choice Award 2023 (Cortesía )

La ceremonia del Stockholm Junior Water Prize se realiza a la par del Stockholm Water Prize, el más importante reconocimiento a la investigación en la materia y que es conocido popularmente como “El Premio Nobel del Agua”.