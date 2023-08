Francona, mánager de Guardianes, sugiere que ésta sería su última temporada

CLEVELAND (AP) — Terry Francona estaría listo para dejar el béisbol.

Uno de los mánagers más populares de las Grandes Ligas y el que más victorias ha conseguido en la historia de Cleveland indicó el martes que ha sostenido conversaciones serias con la organización sobre su futuro e insinuó que ésta podría ser su última temporada.

Francona, de 64 años, ha lidiado con problemas de salud en años recientes. No llegó al punto de anunciar su retiro antes de iniciar una serie de tres juegos ante los Dodgers de Los Ángeles, pero sí sugirió que está listo para la siguiente fase de su vida.

Creo que hay y habrá un momento para responder las preguntas que tengan sobre lo que haré o no", indicó. “Creo que no será ahora. Además no quiero mentir”.

Francona está en su 11ma campaña con Cleveland y ha reconocido que esta temporada ha sido especialmente complicada físicamente para él.

“Viejo”, indicó cuando le preguntaron cómo se siente. “Viejo y golpeado”.

Francona llevó a los Medias Rojas de Boston a dos títulos de la Serie Mundial antes de unirse a Cleveland en el 2013. Ha llevado al equipo a seis apariciones en postemporada y ganó el título de la Liga Americana en el 2016.

La salud de Francona ha estado mejor este año después de que tuvo que hacerse a un lado por momentos en el 2020 y 2021 por serios problemas de salud.

El mánager dijo que habló largamente con el presidente del equipo Chris Antonetti y el gerente general Mike Chernoff. El club tiene un contrato abierto con Francona que esencialmente le permite seguir siendo el mánager hasta que él decida.

Francona inició el día con marca de 904-737 (.551) con los Guardianes y 1.933-1.652 en 23 campañas, iniciando con Filadelfia en 1997.

Fue pelotero durante 10 campañas en las Grandes Ligas con Montreal, Cachorros de Chicago, Cincinnati, Cleveland y Milwaukee antes de retirarse tras la temporada 1990.