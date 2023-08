Gamarra pide medidas "contundentes" con Rubiales: "Si nos ha avergonzado a todo un país, no puede estar ahí"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Los españoles no merecemos esa imagen que nos está avergonzando a todo un país ante todo el mundo y que está empañando una grandísima victoria de un grupo de mujeres que deberían ser las únicas protagonistas", ha explicado Gamarra en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Para Gamarra es "bochornoso" cómo se ha visto a España "en el exterior" por la manera en la que Rubiales se dirigió a las jugadoras, "sino también por su comportamiento en el palco" y ha asegurado que "lo que está mal hecho siempre tiene que tener consecuencias". "Los representantes institucionales sean del ámbito político o deportivo deben saber comportarse", ha indicado la dirigente del PP.

Por todo ello, ha expresado su deseo de que "se tomen medidas contundentes y que esta persona no siga representando a España en ningún tipo de acontecimiento porque si ha avergonzado a todo un país no puede estar ahí". Por ello, ha confiado en que "su relación con el presidente del Gobierno no le sirva de nada en esta ocasión y deje de ser pronto presidente de la federación".