Lo que hay que saber de la Copa Mundial de basquetbol

MANILA (AP) — La Copa Mundial de basquetbol — el máximo torneo de la FIBA — arranca el viernes, repartida en tres países durante las dos primeras rondas, con Manila como sede de los partidos más importantes. La final, con el Trofeo Naismith en juego, se disputará el 10 de septiembre.

España defiende el título tras derrotar a Argentina en la final dirimida en China hace cuatro años. Los argentinos no se clasificaron. Estados Unidos quedó en el séptimo lugar, el peor resultado de la gran potencia del deporte en un torneo internacional de envergadura. Pero los estadounidenses llegan con altas expectativas y con la etiqueta de favoritos.

CALENDARIO

Los 32 equipos participantes han sido repartidos ocho grupos distintos de cuatro. Los dos mejores de cada llave avanzan a la segunda ronda Los ochos primeros tras la segunda ronda acceden a los cuartos de final.

Aquí la lista de los primeros partidos de los 32 participantes.

VIERNES

Grupo A (en Manila): Angola vs. Italia, República Dominicana vs. Filipinas

Grupo D (en Manila): México vs. Montenegro, Egipto vs. Lituania

Grupo E (en Okinawa): Finlandia vs. Australia, Alemania vs. Japón

Grupo H (en Yakarta): Letonia vs. Líbano, Canadá vs. Francia

SÁBADO

Grupo B (en Manila): Sudán del Sur vs. Puerto Rico, Serbia vs. China

Grupo C (en Manila): Jordania vs. Grecia, EEUU vs. Nueva Zelanda

Grupo F (en Okinawa): Cabo Verde vs. Georgia, Eslovenia vs. Venezuela

Grupo G (en Yakarta): Irán vs. Brasil, España vs. Costa de Marfil

JUGADORES A SEGUIR

Los planteles quedarán definidos justo antes del inicio del certamen, pero se estima que 20 de los 32 equipos contarán con al menos un jugador de la NBA en sus filas. Estados Unidos será el único con un pleno de 12 procedentes de la NBA.

Canadá, obviamente, también cuenta con un nutrido contingente de talento de la NBA: Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Kelly Olynyk, Dillon Brooks, Lu Dort, Nickell Alexander-Walker y Dwight Powell.

Otros nombres de lustre de la NBA en los demás equipos: Luka Doncic (Eslovenia), Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Jordan Clarkson (Filipinas), Kyle Anderson (China), Rudy Gobert (Francia), Evan Fournier (Francia), Nicolas Batum (Francia), Davis Bertans (Letonia), Patty Mills (Australia), Joe Ingles (Australia), Santi Aldama (España), Lauri Markkanen (Finlandia), Josh Giddey (Australia), Josh Green (Australia), Matisse Thybulle (Australia), Dennis Schroder (Toronto), Franz Wagner (Orlando), Moritz Wagner (Orlando), Bogdan Bogdanovic (Serbia) y Nikola Vucevic (Montenegro).

REGLAS DIFERENTES

Quienes están acostumbrados al juego de la NBA se van a confundir un poco con las reglas de la FIBA, en particular a lo que constituye una interferencia. En resumen, cuando la pelota toca el aro, cualquiera puede tocarla si sigue en el cilindro

La línea de tres puntos está un poco más cerca, la pelota es más chica, los jugadores salen del partido por acumulación de faltas tras la quinta persona y el partido no es tan prolongado. Los cuartos son de 10 minutos, a diferencia de los 12 en la NBA.

APUESTAS

Según FanDuel Sportsbook, Estados Unidos es amplio favorito. Australia y Canadá están un escalón abajo, seguidos por Francia.