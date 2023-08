Mario Casas debuta como director con 'Mi soledad tiene alas': "No voy a renegar de mi viaje personal"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"No voy a renegar de mi viaje personal, porque tiene que ver con eso, con mi carrera. Las cosas pasan por algo, y yo confío mucho en el destino, y creo que esta película sí o sí tenía que hacerla", ha señalado en una entrevista con Europa Press el realizador, quien ha reconocido que "en ocasiones" le han "colocado" en un lugar que no se correspondía con su trayectoria.

"Al final, mi proceso ha sido conmigo mismo y mis miedos. Es verdad que había esa imagen respecto a un trabajo más comercial, yo en ese momento tenía claro que había hecho también otras cosas, pero te colocan ahí porque es lo que llama, lo que tiene éxito y audiencia", ha explicado.

Sin embargo, Casas ha recordado que había participado en películas como 'La Mula' o 'El camino de las ingleses', a las órdenes de Antonio Banderas. "Mi carrera iba por otro lugar y sabía que estaba jugándomela también hacia otros personajes", ha apuntado, marcando su participación en 'Grupo 7' como un punto de inflexión.

"Es ahí donde parece que puedo hacer otro tipo de género, otro tipo de cine más adulto. Yo creo que tiene que ver con las carreras de los actores y es un poco lo que le pasa a Óscar (Casas, su hermano, protagonista de su película), que a veces en entrevistas parece que le acompaña ser 'el hermano de', aunque luego a lo mejor esa misma etiqueta le haga querer demostrar más de una manera inconsciente", ha apuntado.

'Mi soledad tiene alas' es "un viaje de más de tres años" que está protagonizado por Mario Casas y una debutante Candela González --Casas ha querido contar con actores noveles como es el caso también de Farid Bechara--. Rodada en Madrid y Barcelona, cuenta la historia de un grupo de jóvenes atrapados en conflictos familiares que buscarán escapar de las condiciones marginales de sus barrios.

"SIGO EN UN SUEÑO"

"Sigo en un sueño y todavía no me creo que haya hecho una película como director. No soy consciente de que se va a estrenar realmente, para decir 'esto es verdad, hice una película y salió en los cines'. Estoy ahí todavía en ese proceso de entender el viaje que he hecho, porque es un viaje que te cambia la vida", ha reconocido el ganador de un premio Goya por 'No matarás'.

Para Casas, la película "tiene alma" y eso es algo que le hace sentir orgulloso y le anima a repetir experiencia. "Me gustaría "volver a dirigir) porque he estado muy feliz, he estado muy cómodo en ese lugar, pero no lo sé: ahora el público va a hablar", ha defendido.

"El protagonista es como todos, que pasamos por la vida siempre intentando buscar respuestas en todo y saber quién eres realmente. Ese es el viaje que va a hacer y es lo que me interesa de alguien que ya no es un adolescente, sino un adulto", ha añadido.

ÓSCAR CASAS: "HABRÍA DORMIDO MAL"

Por su parte, Óscar Casas ha explicado que esta película ha sido un proyecto del que llevaban hablando años los hermanos. "Mario siempre te hablaba de dirigir y decía que lo único que sabía es que yo iba a ser el protagonista...hombre, si hubiera hecho una película y hubiera cogido a otro chaval, habría dormido mal", ha bromeado.

El pequeño de los Casas ha explicado que, a diferencia de sus hermanos, cuando él nació sus padres ya estaban estabilizados como clase media, por lo que no ha conocido ese barrio que se cuenta en la película. "Es verdad que el entorno te coloca en un sitio, una etiqueta o te pone más barreras, eso es lo que se cuenta en la película, pero la sensibilidad y la emoción de los humanos es toda de una manera", ha explicado.

Mientras, la actriz Candela González hace su debut en la gran pantalla dando el salto desde la música. "A priori, nunca me había planteado actuar, pero cuando empecé a pasar todos los castings --fue un proceso largo, de un año y pico--, fue ahí cuando de repente me di cuenta. Me ha dado mucho vértigo, pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita", ha concluido.