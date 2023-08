Serie de Apple TV+ relata el ascenso y la dramática huida del director ejecutivo Carlos Ghosn

NUEVA YORK (AP) — Carlos Ghosn, el director ejecutivo estrella que cayó en desgracia y huyó de las autoridades escondido en una caja de equipo de audio, recibirá lo que su dramática historia merece: una serie documental.

“Wanted: The Escape of Carlos Ghosn” ("El escape de Carlos Ghosn") es la historia real de cómo el ejecutivo automotriz pasó de desfilar por alfombras rojas como director de Nissan y Renault a huir a Líbano con la ayuda de un exmilitar estadounidense.

“La historia de Carlos Ghosn es increíble en el sentido de que es una tragedia de Shakespeare en la que tenemos un héroe dramático arquetípico, al que todo el mundo quiere apoyar, pero se avecina un accidente de tren”, dijo Sean McLain, productor consultor de la serie de Apple TV+ y reportero del Wall Street Journal.

La serie de cuatro partes, que debuta el viernes, adopta una perspectiva más amplia de la historia de Ghosn, desde la infancia y el ascenso del ejecutivo automotriz que la revista Time alguna vez colocó por delante de Bill Gates entre los 15 hombres de negocios más influyentes a nivel mundial.

Entre las voces incluidas están Louis Schweitzer, ex director general de Renault; Andy Palmer, ex director de operaciones de Nissan; Arnaud Montebourg, ex ministro de Economía francés; Takashi Yamashita, ex ministro de Justicia japonés; e Hiroto Saikawa, ex director ejecutivo de Nissan.

Pero lo más destacado es que el director del documental, James Jones, fue al Líbano y se sentó con Ghosn y su esposa, Carole, frente a la cámara. Jones tenía aprobado el proyecto antes de tener acceso a la pareja y sabía que debía hacerlos participar.

“No se puede tener simplemente a expertos comentando lo que pasó o repitiendo la historia de segunda mano”, dice Jones. “Para mí, lograr que Carlos y Carole Ghosn hablaran con franqueza fue algo enorme y creo que habría sido difícil hacer la serie sin eso”.

Es posible que muchos espectadores vean la serie por la forma descarada en que Ghosn abandonó Japón en 2019 tras ser acusado de irregularidades financieras. Recurrió a Mike Taylor, un exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, quien escondió al ejecutivo en una gran caja de equipo de audio (con agujeros para respirar) y lo sacó del país en un jet privado.

“Mi reacción inicial fue: ‘¿Hay suficiente para cuatro partes?’ Sé que es un tipo interesante y un hombre de negocios brillante, y el escape es emocionante”, dijo Jones. “Luego, cuando pasé el tiempo leyendo sobre la historia, me pareció vasta y sentí que era el tipo de cosas que realmente satisfacen cuando te adentras en ellas”.

Ghosn nació en Brasil y se refugió en el Líbano porque, además de ser su tierra ancestral, no tiene tratado de extradición con Japón. Negó los cargos de irregularidades financieras y dijo que el sistema judicial japonés era injusto. “No escapé a la justicia. Hui de la injusticia”, dijo en ese momento.

La serie también investiga el sistema legal de Japón, que según los críticos equivale a “justicia de rehenes”, en el que se permite que los sospechosos sean interrogados durante días sin un abogado presente, mientras se les mantiene en un régimen de aislamiento en una celda pequeña y austera. La tasa de condenas es superior al 99%, lo que ha planteado dudas de confesiones forzadas.

El caso contra Ghosn se centra en los elaborados cálculos para compensarlo para su jubilación luego de un recorte salarial que aceptó a partir de 2009, cuando la divulgación de los grandes salarios de los directores ejecutivos se convirtió en un requisito legal en Japón.

Ghosn argumenta que el caso en su contra fue inventado en una lucha de poder dentro de la sala de juntas de Nissan y la serie muestra una conspiración por parte de directivos de Nissan para deshacerse de Ghosn porque temían una fusión con Renault.

“Fue agraviado y, sin embargo, estas acusaciones parecen muy malas”, dijo Jones. “Y al esconderse en el Líbano, no contribuye a la apariencia de inocencia”.

Puede que Ghosn haya escapado, pero no pasó lo mismo con quienes se lo facilitaron. Taylor fue condenado a dos años de prisión, mientras que su hijo, Peter, fue sentenciado a un año y ocho meses. En la serie afirman que Ghosn nunca les pagó por ayudarlo a escapar.

Jones ve la historia de Ghosn como una advertencia sobre un líder que perdió el rumbo. El ejecutivo pudo haber creído que, debido a su intervención a favor de Nissan y Renault, merecía una compensación adicional.

“Pensó que había salvado a estas empresas de la extinción y las había hecho exitosas y a su propia imagen y, por lo tanto, tenía derecho a jugar según sus propias reglas hasta cierto punto”, dijo.

McLain, quien escribió el libro “Boundless” con su colega reportero del Wall Street Journal Nick Kostov, el cual sirvió como base para la serie, dijo que la caída de Ghosn ilustra la necesidad de mayores controles y equilibrios en los altos mandos empresariales.

“Iba a jubilarse siendo un hombre muy rico, pero como quiso más, ahora será conocido por irse de Japón escondido en una caja”.

___

Siga a Mark Kennedy en http://twitter.com/KennedyTwits