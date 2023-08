Víctor Francos: "No se ha producido jamás el cese de un presidente federativo por parte del CSD"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, subrayó este miércoles que "no se ha producido jamás el cese de un presidente federativo" por parte de la institución que él preside, aludiendo así a las peticiones recibidas en los últimos días para destituir a Luis Rubiales como jefe máximo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras su beso sin permiso a Jenni Hermoso.

"No se ha producido jamás el cese de un presidente federativo por parte del CSD, jamás. Ni siquiera cuando el señor Villar tuvo el caso que tuvo, que fue un procedimiento judicial con detenciones, etc., se produjo el cese por parte del CSD. Se instruyó un procedimiento que llevó a su inhabilitación y que llevó a uno de los vicepresidentes a ocupar su cargo", indicó Francos en el programa 'El Larguero' de la cadena SER.

"Tengo un montón de mensajes de amigos y de conocidos diciendo: 'Echa a este tío'. Y yo quiero aclarar que no está en mis manos eso. Hay otras cosas que sí, que son las que he explicado, pero esa concretamente no. Que todo el mundo tenga claro que yo voy a seguir los procedimientos. He de decir que tengo también mensajes del otro lado, ¿eh? Son posiciones muy enfrentadas en estos temas y por lo tanto tengo posiciones de un lado y de otro que me llegan al móvil", dijo.

"La verdad es que los hechos son inaceptables. Esos hechos requieren de una transparencia, de una investigación y de la resolución, a partir de esa investigación, que corresponda a lo que se determine en la investigación. Y, por lo tanto, el presidente ha sido clarísimo", valoró sobre la reprimenda dada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Luis Rubiales. "El presidente ha marcado el camino. Ya lo ha dicho claramente. Por lo tanto, poco más se puede añadir", señaló.

Francos opinó también sobre la inminente Asamblea General Extraordinaria de la RFEF. "Esperar, no espero nada. Es decir, cada uno tiene que hacer lo que considera. Ha convocado una Asamblea para el viernes, y tiene el derecho a dimitir y a no dimitir. En todo caso, el Gobierno tiene otras obligaciones, que son aplicar la Ley del Deporte y cumplir con las obligaciones del CSD", apostilló al respecto.

Si esa Asamblea da un simple carpetazo al beso sin permiso de Rubiales a Hermoso, el CSD tomaría cartas en el asunto. "Tendríamos que hablar con el ministro y tendríamos que tomar las decisiones pertinentes, pero no quiero que piensen que queremos subterfugios. Hay una investigación abierta dentro de la Federación y yo tengo mucho interés en leer la resolución final", comentó.

"El CSD se ha puesto en contacto con la Federación para decirle que es urgente y necesario iniciar el procedimiento, y que es urgente y necesario tener la resolución de ese procedimiento. Con lo cual yo creo que la celeridad ha sido absoluta. Yo no puedo controlar si la Federación convoca una asamblea o no, yo no sé quién va a salir bajo palio o no", argumentó Francos sobre esa cita del día 25.

El secretario de Estado para el Deporte también fue entrevistado en 'El Partidazo de COPE'. "Nosotros hemos sido muy claros con la Federación y con absoluta diligencia ha sido la necesidad de abrir los procedimientos que la propia Ley del Deporte y la legislación vigente establecen para las federaciones en estos casos", insistió.

"Por donde no podíamos pasar era porque no se abriesen esas diligencias de investigación, de integridad y de disciplina interna que la Federación dice que ya tiene abiertas. A partir de ahí, lógicamente, nosotros vamos a esperar que de forma urgente se resuelva el caso. Me imagino que las personas responsables lo que harán será hablar con las dos partes implicadas y emitir un informe", auguró Francos.

"Le he trasladado personalmente a la Federación que ese informe tiene que ser transparente y urgente. Porque nosotros, si no lo es, evidentemente estamos obligados a tomar las medidas adicionales correspondientes", repitió sobre el papel del CSD. "Sé que ha habido cierta alarma social con este tema y creo que los españoles y las españolas necesitan que su Gobierno responda con claridad", zanjó.

"Nosotros establecimos que todas las federaciones tuvieran que tener unos protocolos para estos casos y tenemos que respetar eso. Porque si no, ¿para qué impones una obligación si después no la respetas? Y esos protocolos tienen un procedimiento y tenemos que respetar ese procedimiento. Ahora, ese procedimiento tiene que ser diligente y lo que no puedo hacer en ningún caso es entorpecer que haya otros procesos adicionales", explicó el presidente del CSD.

"Por lo tanto, nosotros no queremos llevar a cabo ninguna acción adicional hasta que tengamos el dictamen de esa comisión interna de la Federación. Pero ya le puedo anunciar que las tres denuncias que tenemos en el TAD van a ser analizadas inmediatamente en el momento que recibamos el dictamen de la Federación, y que vamos a analizarlas independientemente de lo que el dictamen diga", resaltó.

"También será muy interesante leer lo que opina Luis [Rubiales] de los hechos en un informe final y lo que opina la jugadora en un informe final, porque me parece que será relevante también saberlo. Yo tengo que, como mínimo, tener la información de ella directamente. La información de lo que ha pasado y de lo que cada uno de los dos considera que ha pasado, como mínimo, en un expediente. Y después nosotros, independientemente de lo que diga ese expediente, tenemos la obligación de analizar cada denuncia", reiteró con cautela.

Además, Francos describió cómo él y Rubiales habían compartido el vuelo de regreso a España desde Australia, donde la selección femenina se había proclamado campeona del mundo. "Vinimos en ese vuelo los responsables institucionales, las jugadoras, los familiares, toda la gente. Tuvimos la oportunidad de compartir en algún momento un comentario sobre esto y evidentemente, como se pueden imaginar, hubo dos factores que distorsionaron un poco la vuelta", declaró.

"Uno, el lamentable fallecimiento del padre de Olga Carmona; y otro, que este tema salió con la limitación de estar en un vuelo de tantas horas. Pero por los mensajes que íbamos recibiendo de nuestros compañeros de trabajo, familiares, etc., sabíamos que iba subiendo de tono y que la cosa estaba empeorando en la opinión pública", admitió.

"He estado hablando con jugadoras, pero no de este tema concreto. Y en ningún momento he querido interferir en eso, precisamente porque mi responsabilidad no es de hacer de mediador en este caso", recordó Francos. "Prefiero que sea a quien le corresponda instruir el caso dentro de la Federación quien hable con Jenni. Por lo que a mí me explican, hay un responsable para este tipo de comportamientos en las expediciones de la selección española que sí que habló en el vuelo con los dos afectados", aludió a María Dolores Martínez Madrona.

En la COPE también fue preguntado sobre una posible dimisión de Rubiales. "Yo tiendo a no opinar sobre la dimisión de otros; ya cuesta mucho hablar de la propia en algunos casos, imagínese hablar de otros. Es una decisión de él, lo que sí que yo puedo asegurar, y por lo tanto tengo la obligación de decir a los oyentes, es que el Gobierno ha dicho lo que ha dicho: es acto inaceptable, más pasos y utilizaremos los instrumentos para acreditar la transparencia en el proceso y la resolución correspondiente si llega su momento", aseveró finalmente.