Acusan al director de orquesta John Eliot Gardiner de abofetear a un cantante tras una actuación

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El músico que fue golpeado es el bajo William Thomas, que no resultó herido y está previsto que participe en las próximas actuaciones de una gira en la que por el momento no continúa el propio Gardiner, según recoge Europa Press de 'The New York Times'.

Gardiner se retiró del festival el miércoles para regresar a Londres a ver a su médico, según Nicholas Boyd-Vaughan, portavoz de Intermusica, la agencia que lo representa.

Mientras, desde el festival se asegura que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. "Nos tomamos en serio las acusaciones de comportamiento inapropiado y actualmente estamos aclarando los hechos en relación al incidente", ha señalado George Chambers, portavoz del festival.

Gardiner, fundador de grupos como el Coro Monteverdi o la Orchestre Révolutionnaire et Romantique, fue el responsable de la dirección musical durante la coronación del rey Carlos III de Gran Bretaña en mayo. Además de realizar numerosas grabaciones, muchas de las cuales se consideran clásicas, su libro de 2013 sobre Johann Sebastian Bach, 'Bach: Música en el castillo del cielo', ha sido bien recibido por la crítica.