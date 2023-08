Beatriz Álvarez: "Rubiales se cree inmune"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Se entiende que se cree inmune, cree que igual que ha salido otras veces, puede salir de esta. Tenemos que ser muy contundentes, tenemos la responsabilidad de la defensa del deporte femenino y el deporte español, porque creo que esto trasciende incluso del deporte femenino. Creo que tenemos que alzar la voz y que tenemos que ser valientes, como Jenni", declaró Álvarez en el programa de La Sexta 'Al Rojo Vivo'.

A la presidenta no le "sorprende" la actitud de Rubiales, ya que "muchas personas" que están en el fútbol la han sufrido "desde hace años". "La diferencia es que ahora lo ha visto el mundo entero y creo que el bochorno internacional que estamos viviendo el deporte español con la imagen de este señor tiene una trascendencia mucho mayor", recalcó.

La RFEF ha convocado este viernes una Asamblea Extraordinaria, pero para la presidenta la Liga F esto no es suficiente. "Sabemos todos los que estamos en el mundo del fútbol que la asamblea no deja de ser una pantomima, y lo que tiene que hacer es Rubiales es tener la dignidad de dimitir", explicó.

Pese a las presiones institucionales, cree que si Rubiales no da el paso de dimitir, el encargado de hacerlo es el Gobierno en funciones. "El Gobierno tiene que actuar contundentemente y elevar todas estas denuncias al tribunal administrativo del deporte y que se produzca esa inhabilitación para siempre", destacó.

La exfutbolista ha destacado el "comportamiento grosero" que "suele tener" el presidente, que califica de "inadmisible", como se pudo ver en la celebración del palco. "Él mismo no entiende cuál es el fallo, no entiende que esa actitud, que es la suya habitual, la gente la vea incorrecta y ha tachado de tontos a quiénes no estábamos de acuerdo con esa actitud", expresó.

La asturiana ha sufrido la actitud "machista" del dirigente andaluz, en reuniones privadas y cree que el de Motril "no entiende" el problema de sus actos. "Esta actitud machista no la reconoce, porque forma parte de su carácter y creo que tenemos que hablar de las mujeres que están siendo valientes", confesó.

Álvarez destacó la "valentía" de la jugadora Jenni Hermoso, que pidió este miércoles "medidas ejemplares", en un momento "muy complicado" en el que hay que "actuar contra el machismo". "Jenni ahora mismo tenía que estar pues disfrutando de ese campeonato del mundo, pero es el momento de verdad de reivindicar y dar voz a todas esas personas que hemos pasado por estas situaciones y que digamos basta ya", agregó.

Sin embargo ve "difícil" que los implicados en el fútbol se pronuncien, por los intereses de los que dependen. "Los clubes dependen de determinadas subvenciones, incluso para las federaciones territoriales que son subvencionadas por la Federación, marcarse y dar un paso al frente porque su subsistencia al final depende de todo esto y blanquear con dinero me parece denigrante", concluyó.