Carlo Ancelotti: "Descarto al cien por cien más fichajes"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"No habrá más fichajes, lo descarto al cien por cien", expresó tajante Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, ante el RC Celta.

Así, el italiano repitió, como lleva haciendo desde hace semanas, que su plantilla está "cerrada" para la presente temporada. "Y todos los jugadores que tenemos en la plantilla están focalizados en esta temporada", indicó el preparador, revelando que no tiene "miedo" ante posibles salidas de última hora.

"Arabia ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo, esto es un hecho lo que está pasando es que cada uno hace lo que quiere. Está claro que los organismos internacionales del fútbol tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar un poco el mercado", opinó Ancelotti, valorando también el posible fichaje del joven Gabri Veiga por el fútbol saudí.

El italiano valoró el encuentro de este viernes (21.30) ante el RC Celta, que vivirá "un partido especial", ya que celebrarán su centenario. "Es importante para ellos, nosotros vamos con la ilusión de seguir en la buena racha que hemos tenido en los primeros dos partidos. El equipo está bien, el Celta ha jugado muy bien el partido contra la Real Sociedad, a ver mañana qué pasa", analizó, antes de confirmar que Kepa será titular en la portería.

Ancelotti expuso la situación "inusual" de Luka Modric, suplente en las dos primeras jornadas. "No está jugando como de costumbre. Es un momento particular de la temporada porque hay partido cada semana. Obviamente, no está contento, pero está muy bien físicamente, va a aportar. Para todo el mundo, yo incluido, es una situación un poco particular que un jugador como Modric, siempre acostumbrado a jugar desde el primer minuto, no lo haga", señaló.

Sí está teniendo protagonismo un Jude Bellingham cuyo rendimiento no ha sorprendido al italiano. "En el Dortmund ha mostrado ser un jugador muy vertical. Era un jugador vertical, también si empezaba en la posición de interior. La adaptación ha sido muy buena, porque es un jugador muy inteligente, que se mueve muy bien sin balón", alabó.

El centrocampista inglés es pieza angular del nuevo sistema del Real Madrid, en el que el uruguayo Fede Valverde ocupa una posición "un poco" diferente. "Ha entendido perfectamente que para él jugar a uno o dos toques no es su calidad, tiene que correr con balón, jugar a uno o dos toques no tiene sentido si no hay presión. Tiene una calidad extraordinaria y tiene que aprovechar esto", advirtió.

Ancelotti también fue preguntado por Rodrygo Goes y su posición más centrada y adelantada, a la que "se está adaptando muy bien". "No lo estoy forzando a jugar por dentro, él tiene la calidad y la inteligencia para elegir dónde mejor ponerse en ataque. Ahí es más fácil que tenga oportunidad, porque jugar más por dentro significa que tú puedes marcar con un toque", analizó.

"Yo he tenido un jugador que ha marcado 200 de 300 goles a un toque, no podía ser un extremo, pero ha sido un delantero fantástico, que era Filipo Inzaghi. No digo que Vinícius tenga las características de Inzaghi, pero yo creo que tiene que aprender cómo moverse en el centro del área y lo va a aprender, va a ser más efectivo para nosotros", comentó sobre 'Vini'.