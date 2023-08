Isco apoya a Jenni Hermoso: "Si no fue consentido, es abuso de poder"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"No está bien, la verdad. Yo creo que estuvo fuera de lugar. Si no fue consentido, yo creo que es abuso de poder", sostuvo el centrocampista, primer futbolista profesional que muestra "todo" su apoyo a la delantera internacional con España y flamante campeona del mundo, un "hito histórico", en declaraciones a Telecinco.

Para Isco, el comportamiento de Rubiales en el palco tras la final, "junto a la Reina Letizia no es muy protocolario". No obstante, afirmó que él no es "el que tiene que decidir" si el mandatario debe dimitir o no. "Yo creo que se equivoca y es algo que bajo ningún concepto se debe hacer, y menos el presidente de una federación tan importante", zanjó un crítico Isco.