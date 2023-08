BBVA admite uso de envíos de remesas por parte del narcotráfico para lavar dinero

En México no se puede descartar que algunos envíos de remesas de Estados Unidos a México estén siendo usado por el crimen organizado para lavar dinero “pero esto no es algo significativo ni preponderante”, señaló Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México.

Durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas, que se realiza en colaboración con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el economista aseveró que la “absoluta mayoría de las remesas que llegan a México son de un origen legítimo”.

“Puede haber algunos casos en que se utilicen las remesas para lavar dinero desde luego, pues en millones de envíos no podemos descartar que en alguno esté ocurriendo esto, pero no hay una forma de medir qué porcentaje de las remesas sonde procedencia ilícita. Que hay casos puntuales, seguro, pero en millones de transacciones lo hay como lo puede haber en todos los ámbitos de la economía, pero que sean un tema significativo y preponderante, yo sí lo descartaría”.

“Esto no es algo atípico, ha habido ocasiones donde hemos visto crecimientos porcentuales similares en las remesas cuando el mercado laboral está fuerte, esto no es algo que no hayamos visto en el pasado”, puntualizó el economista.

Presentación del "Anuario de Migración y Remesas 2023". (Foto: Publimetro)

Luego de que la agencia de noticias Reuters diera a conocer que los cárteles utilizan la transferencia de dinero de los migrantes que envía a sus familias en México para transferir las ganancias de la venta de estupefacientes en EE.UU.

El economista en jefe de BBVA México mencionó que más del 99% de las remesas se envía por medios electrónicos, “un proceso donde hay que identificar al emisor y receptor, por lo que la logística para que se lavara el dinero por aquí a gran escala y con montones menores sería muy grave, y no se ve que este esté ocurriendo”, agrego.

“Dicen que hay lavado de dinero en remesas, nosotros hasta el momento no hemos visto ningún estudio serio que demuestre que ese es el caso” — Carlos Serrano

Remesas a México romperá récord en 2023

BBVA México estima que para 2023 las remesas a México alcancen los 63,700 millones de dólares (8.9%), mismas que representan el 4.1% del PIB; y para 2024 proyecta que las remesas llegarán a los 67,900 millones de dólares, un crecimiento más moderado de 6.6%.

En México, desde hace varios años las remesas son el principal flujo de divisas al país, incluso por encima de la Inversión Extranjera Directa (35,291 millones de dólares en 2022), las exportaciones de petróleo crudo (31,865 millones de dólares) y el turismo internacional (26,347 millones de dólares).

De acuerdo con datos del “Anuario de Migración y Remesas México”, la migración a Estados Unidos se incrementó en los últimos dos años, incluyendo a la población migrante mexicana que paso de 11.9 millones en 2021 a 12.2 millones en 2022, de los cuales 4.1 millones tiene ciudadanía estadounidense, 3 millones poseían una Residencia Permanente Legal y 5.1 millones eran no documentados.

También puntualiza que México se afianzan como el segundo receptor mundial de remesas a nivel mundial, superando a China por más de 10,000 millones de dólares. El primer lugar está la India, en cuarto Filipinas y en quinto Egipto.

El estudio destaca que el mayor ingreso que tienen los trabajadores es uno los principales atractivos para emigrar, en especial en aquellos sectores de menores estudios dedicados a actividades como servicios y cuidados, manufactura y en el sector agricultura, que son apenas personas con educación secundaria que perciben 14 veces más de los ingresos que tienen en nuestro país, conforme el nivel de estudio se incrementa la percepción, una persona con licenciatura alcanza 8.1 veces más ingresos en EE. UU.

Migrantes en su ruta hacia Estados Unidos desde México camina a lo largo de las boyas instaladas como una barrera flotante sobre el río Bravo, el martes 1 de agosto de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay) AP (Eric Gay/AP)

Los estados con mayor dependencia hacia las remesas en 2022 son:

Michoacán: 16.4%

Guerrero: 16.4%

Chiapas: 14.9%

Oaxaca: 14.8%

Zacatecas: 14.4%

En contraste, las entidades con menor dependencia de remesas en ese año fueron:

Campeche: 0.4%

Tabasco: 1.1%

Nuevo León: 1.4%

Ciudad de México: 1.4%

Principales países receptores de remesas en América Latina y el Caribe, 2019-2022