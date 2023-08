Diputados panistas exigen mejoras integrales para el Metro

Legisladores locales del PAN expresaron su preocupación por la tardía reacción del Metro para reforzar el tramo elevado de la Línea 9, mismo que el diputado Diego Garrido exigió reparar desde hace nueve meses.

No obstante, dijo, el Metro necesita mantenimiento integral, no parches ni ser reaccionario.”Quedó claro que no se trata de un tema meramente estético, sino de seguridad y atención oportuna por parte de las autoridades, nos congratula saber que después de varios meses de haber denunciado que ese tramo no es seguro, por fin el Metro decida intervenir”, declaró el legislador.

Señaló que la oposición buscará conocer las bitácoras de mantenimiento y el tipo de intervenciones que se realizarán en esta Línea, así como el costo.

Recordó que él y la diputada Ana Villagrán exhibieron a ese tramo como inseguro para los usuarios, quienes temen de un nuevo colapso como la Línea 12 que tuvo como saldo 26 vidas perdidas.

“El Metro también debe atender las denuncias que han circulado en redes sociales sobre un zangoloteo en tramo de la Línea 3 del Metro, donde la autoridad local minimizó y no le ha prestado atención”, añadió.

Se les advirtió desde hace meses sobre las terribles condiciones en las que se encuentra la línea 9.



Ya basta de tanta negligencia, no queremos una nueva tragedia y que se pierdan más vidas. pic.twitter.com/mfpeWXXxEE — Diego Garrido (@GarridoDiego_) August 24, 2023

El panista reiteró que la Ciudad de México esta paralizada en una agenda de transporte público seguro porque “el gobierno de Morena le teme a la inversión, no quiere gastar porque así lo pide López Obrador y al final del día, es la gente la que sufre daños”.

“Y lo estamos viendo ahora con las lluvias, donde las estaciones se inundan, el Metro va lento y la gente se desespera, así es la calidad de servicios públicos que ofrece la Cuarta Transformación”, sostuvo.