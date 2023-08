Policía de NY suspende a sargento por causar muerte de motociclista

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que huía de un operativo antidrogas en la ciudad de Nueva York impactó su motocicleta y murió el miércoles después que un sargento de la policía le arrojó una hielera de plástico en un intento por detenerlo, informó la policía.

El sargento Erik Duran fue suspendido sin paga luego de la muerte del hombre en la sección University Heights del Bronx, indicó el Departamento de Policía.

Un video de vigilancia visto por The Associated Press muestra al motociclista conduciendo por una acera hacia un grupo de personas que no parecen portar uniformes.

El video muestra que a medida que él se acerca, una de las personas toma un objeto rojo —la hielera— y lo arroja a la cabeza del motociclista a corta distancia.

Luego, el conductor pierde el control y es lanzado hacia un árbol mientras la motocicleta gira hacia la calle. Luego, la motocicleta se impacta contra una barricada de metal antes de chocar contra un automóvil estacionado.

La fiscalía general de Nueva York que tiene jurisdicción para realizar pesquisas muertes que involucran a policías, está investigando el caso. La policía de Nueva York indicó que está cooperando en el caso.

“La policía de Nueva York se compromete a garantizar que habrá una investigación completa, exhaustiva y transparente de este incidente para determinar los hechos y tomar las medidas adecuadas”, aseveró el departamento en un comunicado.

Se envió un mensaje al sindicato de Duran en busca de comentarios.

En un informe preliminar, la policía detalló que el hombre perdió el control de su motocicleta, chocó contra un vehículo estacionado y cayó al suelo después que Duran le arrojó la hielera.

El hombre, de 30 años, fue declarado muerto minutos después del incidente, de acuerdo con la policía.