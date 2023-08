Trump se ausenta de debate republicano pero ataca a sus rivales en entrevista con Tucker Carlson

NUEVA YORK (AP) — Mientras ocho candidatos a la nominación presidencial republicana intentaban presentar sus argumentos de porqué el partido debería darle vuelta a la página de Donald Trump en los comicios de 2024, el expresidente dijo que todos son irrelevantes excepto él.

Trump, quien encabeza los sondeos para la nominación presidencial del Partido Republicano, se ausentó del primer debate entre precandidatos el miércoles por la noche en Milwaukee, y en su lugar apareció en una entrevista previamente grabada con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, la cual se publicó en la plataforma X, conocida previamente como Twitter. La entrevista se publicó en internet cinco minutos antes del inicio de la transmisión del debate.

“¿Debería sentarme por una o dos horas, lo que sea que tarde, para ser acosado por personas que ni siquiera deberían postularse a la presidencia?”, preguntó Trump durante su entrevista de 46 minutos de duración. “¿Debería hacer eso en una cadena que no es necesariamente amistosa conmigo?”

Trump no tardó en atacar a algunos de sus rivales: dijo que el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson era un ejemplo de alguien que no debería estar en el escenario del debate, lo mismo que el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie. Tanto Christie como Hutchinson han criticado a Trump y han dicho que no debería postularse a la presidencia.

“Todas esas personas me van a estar gritando, gritándome preguntas, las cuales me encantaría contestar. Pero no tiene sentido hacerlo, así que mejor paso”, dijo el exmandatario.

Trump, quien enfrenta diversos problemas legales, ha dicho que compartir el escenario de Milwaukee con otros candidatos no está a su altura porque goza de una amplia ventaja en las encuestas.

Aparentemente, su conflicto actual con Fox News, organizador del debate, consolidó su decisión.