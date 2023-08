(AMP.) Alexia Putellas y las campeonas del mundo critican a Rubiales: "Esto es inaceptable; se acabó"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera @JenniHermoso", dijo la mediapunta desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter). La doble ganadora del Balón de Oro criticó así las excusas de Rubiales sobre el beso en los labios que dio a Hermoso, el pasado domingo, durante la entrega de trofeos del Mundial.

Putellas fue la primera de las flamantes campeonas del mundo en pronunciarse tras la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF, donde Rubiales reiteró que el beso a Hermoso fue "consentido" y anunció que se querellará contra varios componentes del Gobierno de España, por haberlo acusado de comportamientos machistas.

La centrocampista Aitana Bonmatí expresó en sus redes sociales que "hay límites que no se pueden cruzar" y que "esto no lo podemos tolerar". "Estamos contigo, compañera", aludió a Hermoso. De igual modo, la portera Cata Coll tuiteó: "Qué pena me da que 23 futbolistas no seamos las protagonistas... ¡se acabó! Contigo a muerte, @JenniHermoso".

Además, la atacante Athenea del Castillo se unió a los mensajes de apoyo hacia hermoso: "Estamos contigo, @JenniHermoso". En la misma línea hablaron luego Mariona Caldentey, Ona Batlle, Alba Redondo, Tere Abelleira, Maria Pérez la capitana Ivana Andrés y la autora del gol que amarró el título mundialista, Olga Carmona.

La guardameta Misa Rodríguez reprochó a "todas esas personas que aplaudieron" el discurso de Rubiales. Y en sus redes sociales, la zaguera Irene Paredes fue tajante respecto al beso sin aparente permiso: "Todo el mundo vio lo que pasó". "La víctima eres tú", agregó mencionando a Jenni Hermoso.

Duras también fueron las reprimendas de otras componentes del equipo campeón del mundo. La centrocampista Claudia Zornoza sintió "vergüenza" por "todo lo vivido y visto" en Las Rozas y posteriormente la defensa Laia Codina calificó como "intolerable e inaceptable" la explicación de Rubiales. "Juntas en todo", apostilló Codina.

No faltaron los rapapolvos de otras integrantes del núcleo duro de la selección durante muchos años. Virginia Torrecilla exclamó "¡Se acabó!", al igual que Sandra Paños. "Inaceptable lo que ha sucedido esta mañana. Lamentable llegar a esto para creer que las quejas de los últimos meses tenían un porqué", precisó la propia Paños.

"No ha hecho falta pasar mucho tiempo para ver que lo que se exigía hace unos meses no era una simple pataleta. Las imágenes hablan por sí solas, y creo que no hay mucho más que añadir. Es inaceptable. Por todas las mujeres, contigo @JenniHermoso", sentenció Mapi León.