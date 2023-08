Crónica del RC Celta - Real Madrid: 1-0

Bellingham amarga el Centenario del Celta

El centrocampista inglés sigue disfrazado de '9' y destasca en Balaídos a un gris Real Madrid que perdió por lesión a Vinícius Jr

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid sumó su tercera victoria en LaLiga EA Sports 2023-2024 después de imponerse este viernes por 0-1 al RC Celta en el Estadio de Balaídos, gracias de nuevo a la aparición del centrocampista inglés Jude Bellingham, autor del gol de la victoria en el tramo final de un encuentro que dejó la lesión también de Vinícius Jr.

Cuatro goles en tres encuentros lleva el flamante nuevo fichaje madridista, empeñado en disfrazarse del '9' que parece que le falta al equipo de Carlo Ancelotti. Esta vez no estuvo tan exhuberante, rompiendo líneas o aparenciendo por sorpresa, pero sí en el sitio justo para cabecear una jugada a balón parado con la que amargó la celebración del Centenario de los locales.

El joven futbolista de 20 años desatascó a los suyos, espesos y poco atinados arriba, mermados por la temprana lesión de Vinícius Jr, aunque también desperdiciaron un penalti por medio de Rodrygo ante un rival ordenado, pero con una poca claridad ofensiva que le mantiene sin estrenar su casillero de victorias.

Ancelotti retornó de inicio a su centro del campo más físico (Tchouameni, Camavinga, Valverde y Bellingham), pero no le funcionó demasiado porque Rafa Benítez, con su 5-4-1, neutralizó sobre todo las llegadas en segunda línea del centrocampista inglés que tanto daño habían hecho en estas dos primeras jornadas.

El mayor peligro madridista vino por medio de Vinícius Jr, imparable para Aidoo en los primeros intensos minutos, pero el extremo apenas duró un cuarto de hora por un problema muscular y mermó la ofensiva visitante, hasta entonces más feliz al espacio que con la pelota, con la que le costó mucho más crear.

El Celta se mantuvo ordenado y comenzó mejor, con gol anulado a Strand Larsen por considerar el colegiado, tras consultar el VAR, que le había hecho falta previa al debutante Kepa Arrizabalaga. Luego, con el impulso de un activo Óscar Mingueza, lo intentó a rachas, echando de menos más de Iago Aspas, y no dudó en desplegarse cuando pudo transitar con velocidad como al filo del descanso con Jonathan Bamba y un afilado disparo que se fue cerca del palo del portero vasco.

Fue una de las mejores ocasiones de unos primeros 45 minutos donde el Real Madrid, algo espeso con la pelota en los pies excepto cuando la cogía un 'eléctrico' Rodrygo. El extremo brasileño fue una continua amenaza con su desborde y sus desmarques, pero esto no se tradujo en demasiadas ocasiones. Sólo Fede Valverde probó los guantes de Iván Villar en este primer acto.

RODRYGO DESPERDICIA UN PENALTI

Tras el descanso, el guión no varió en exceso, salvo en una sensible bajada del ritmo. El Real Madrid, pese a cambiar su esquema para adecuarse a Joselu, continuó sin carburar arriba, con poco de Bellingham y del delantero gallego, y siempre dependiente del talento de Rodrygo. Otra acción del brasileño provocó la mejor ocasión visitante, pero Valverde no acertó con su disparo cercano.

Ancelotti buscó soluciones con la entrada de Toni Kroos y Luka Modric por Tchouameni y Camavinga. Precisamente, un robo de Fran Beltrán sobre el alemán le dio una buena opción a Strand Larsen, con el noruego sin encontrar puerta. Con el partido abriéndose, el 14 veces campeón de Europa tuvo una inmejorable oportunidad, con un penalti de Villar sobre Rodrygo. El portero local, que protestó que había tocado la pelota antes de su derribo, adivinó la intención del brasileño y mantuvo el 0-0.

La réplica 'celeste' llegó por medio de Aspas. El delantero de Moaña, en una posición muy favorable, remató 'mordido' un centro de Manu Sánchez, y avisó de que su equipo seguía vivo para el tramo final. Ahí, apareció otra vez Bellingham para cabecear a la red un primer cabezazo de Joselu en un saque de esquina, romper el encuentro y dar tres nuevos puntos al conjunto madridista, que se aferró a su botín con firmeza.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RC CELTA, 1 - REAL MADRID, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

RC CELTA: Villar; Mingueza, Starfeld, Nuñez, Aidoo, Cervi (Manu Sánchez, min.45+2); Beltrán, De la Torre (Rodríguez, min.81); Bamba, Larssen (Tapia, min.77) y Aspas.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García (Nacho, min.80); Valverde, Tchouameni (Kroos, min.62), Bellingham, Camavinga (Modric, min.62); Rodrygo y Vinícius (Joselu, min.18).

--GOLES.

0-1, minuto 81. Bellingham.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego). Amonestó a Aspas (min.66) y Tapia (min.94), por el RC Celta, y a Kroos (min.71), Rüdiger (min.93) y Nacho (min.96), por el Real Madrid.

--ESTADIO: Balaídos.