Elvis Costello empieza este lunes su gira europea: "La música no era mejor antes, sino que era diferente, otros métodos"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"Creo que es muy fácil de decir que todo estaba mejor en los antiguos días. No, no lo era. Era diferente. Y había tantos ladrones y villanos entonces como hay ahora. Y había tantas personas tratando de hacerlo tan bien como pudo entonces, como lo hacen ahora pero son sólo métodos diferentes", ha señalado el cantante británico en rueda de prensa con distintos medios europeos.

En este sentido, ha añadido que la creación de discos "no es lo que más dinero da", ya que la "mejor manera de ganar dinero son los conciertos". Así, ha señalado que los artistas actuales "trabajan duro y a un ritmo diferente para planear sus tours alrededor de su nombre y los discos son secundarios para ellos".

"Tienen un trabajo colaborativo y están constantemente a la vista y en las redes sociales. Eso no es necesariamente para mí, no soy tan fotogénico, así que no puedo ofrecer el contenido para ese tipo de presentación. Aún así, creo que los artistas de ahora encuentran su camino con el público de la mejor manera posible. Tienen que seguir y adaptar y utilizar cada innovación", ha aseverado.

A su juicio, la industria de la música para las generaciones más jóvenes es "extremadamente complicada". "No sé si antes era más fácil o es más fácil ahora, incluso si tienes más herramientas como las redes sociales, pero es un momento de limbo muy extraño", ha afirmado.

"CADA NOCHE SERÁ UN SHOW DIFERENTE"

El cantante británico, junto a su pianista y colaborador Steve Nieve, comenzará este lunes 28 de agosto su gira europea en Roma y continuará el 2 de septiembre en Granada, en el Teatro del Generalife. Además, visitará también Madrid el 4 de septiembre y Barcelona el día 5. Su gira europea pasará por países como Alemania, Noruega, Dinamarca, Francia o Bélgica, entre otros.

Costello ha asegurado que el show de los conciertos "tiene el mayor rango dinámico de todos" y que será "diferente todas las noches porque no es el mismo set". "En el minuto que agregas la base y los drums, empiezas en un cierto volumen". "Podemos tocar muy quietos y podemos ser muy fuertes. Podemos ser muy ruidosos y crear caos. Las mismas cosas que buscas en un show de rock and roll. Tenemos acceso a eso también", ha explicado.