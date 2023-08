Mariposa hace rap colombiano de Holanda a Marruecos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La rapera de origen colombiano Mariposa creó videos y música de forma autodidacta para su EP “Otro mundo” con la intención clara de cantar en español.

Nació en Holanda; su madre es colombiana y su padre italiano.

“Siempre he estado en Holanda, sólo que cada año o cada dos... regresaba a Colombia, para estar con la familia en Bogotá o en Pereira”, dijo en una entrevista por videollamada desde Ámsterdam.

Sus padres se separaron antes de que ella naciera y al crecer con su mamá hablaba español; la entrevista la hizo totalmente en castellano. También habla holandés, inglés y un poco de italiano.

“Sí conocí a la familia de mi papá, pero no tuve la conexión como tuve con mi familia en Colombia; crecí más de verdad con la cultura colombiana”, señaló.

Durante la pandemia, a Mariposa y a su novio les surgió la curiosidad de aprender a hacer música, él la retó a intentarlo y ella aceptó para mostrar que estaba a la altura.

“Miramos muchos videos de YouTube de cómo hacer ingeniería de sonido o cómo hacer beats”, dijo.

Se considera perfeccionista por lo que pronto estaba involucrada no sólo en la música sino en los videos que la acompañan, desde el vestuario hasta el peinado. “La creatividad de la música no solamente es escribir canciones y cantar, hay mucho más que hacer, entonces me gustó mucho el proceso”, señaló.

Sus videos los graba y los edita con un teléfono iPhone. Su novio la apoya en la música y los videos; también es de Holanda, pero de familia de origen marroquí.

“Acá en Holanda tienes muchas culturas, eso sí me gusta mucho porque aprendes mucho de mucha gente. Mucha gente va a otros países para aprender, pero yo tengo toda la gente acá”, dijo.

Mariposa supo que quería llevar su música a otro nivel desde que lanzó su primera canción.

“Soy una persona que piensa ya en escenarios más lejanos”, dijo. “Todo debía tener una cierta conexión y yo quería que cuando saliera el EP, que fuera una introducción al mundo que estoy intentando construir porque no quiero soltar las canciones y decir ‘acabé’”.

“Otro mundo”, su EP debut, incluye el tema “Mentiras”, que habla de “tener gente cerca de ti que están contigo, pero que no te quieren ver bien”, incluyendo familiares y amigos que pueden traicionar. En su video con animación por computadora emprende una especie de viaje hacia el otro mundo en un bosque.

“Creo que es la canción más sentimental que tengo en este momento”, señaló. “Siento que en Latinoamérica como que no hablamos mucho del estado mental... Es muy fácil olvidar los problemas. Me parece que deberíamos hablar de eso porque esas cosas pueden doler”.

En “Calidad” tiene como invitado a Df Xclusive de Barranquilla a quien conoció gracias a Instagram. “Murakami” hace referencia al diseñador japonés Takashi Murakami. Tiene un video con cactus voladores filmado en Marruecos.

"El arte asiático me fascina y a mí me gustaría tener mi casa llena de Murakami, obviamente”, señaló.

“Quemando” es una canción sobre cómo se sentía antes de tomar terapia psicológica, algo que dice la cambió para bien.

“Me sentía muy perdida y sentía como que yo en verdad era el problema en la vida y yo estaba causando el dolor a otros todo el tiempo”, apuntó. “Es la conclusión de sentir eso y lo intenté transmitir en la canción”.

Aunque cada vez se va abriendo más espacio para las artistas mujeres en el rap, Mariposa dijo que todavía hay mucho por avanzar.

“Me encantan las mujeres raperas que andan en bikini o lo que sea, cantando, rapeando y todo... Me enoja cuando hay chicos que me dicen ‘¡ay sí!, pero es porque muestra el cuerpo’”, dijo. “Yo muchas veces ando con camisetas grandes y todo para también demostrar ‘¿y ahora qué vas a decir?’”

“Me gusta demostrar a la gente que puedo y más como mujer, demostrar que podemos”, agregó.