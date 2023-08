Victoria Rosell reconoce sentir "vergüenza" tras las palabras de Rubiales: "No vamos a dar ni un paso atrás"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"He sentido una gran vergüenza, como nos hizo sentir empañando el Campeonato Mundial de Fútbol", ha asegurado Rosell en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, tras el anuncio de Rubiales de no dimitir de su cargo por estos hechos.

"Hay un mensaje muy potente en decirle a la víctima que no está sola", ha afirmado Rosell, quien ha lamentado que Rubiales haya trasladado las "culpas" a Hermoso. Además, la delegada ha agradecido todos los apoyos expresados y, en particular, el de la jugadora Alexia Putellas "que está sometida a la decisión de estos hombres que no están a la altura de este cargo que ostentan".

"No vamos a dar ni un paso atrás por este tipo de comportamientos tan avergonzantes", ha apuntado Rosell, para quien la actitud de Rubiales es una "reacción de peligro", al tiempo que ha lamentado que el dirigente se haya "victimizado" en sus declaraciones.

Por último, se ha mostrado partidaria de que "ojalá haya una decisión" al respecto y "que todo el mundo vea hasta donde ha llegado España en la legislación" en esta materia.