VÍDEO: Víctor Francos (CSD): "Suspenderemos de sus funciones a Luis Rubiales como presidente de la RFEF"

"Rubiales ha dicho que no dimitía, nosotros le transmitimos, con todo el respeto institucional que nos merece, que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. El Gobierno inicia hoy los trámites para que Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD, y si lo considera oportuno, suspenderemos de sus funciones a Rubiales como presidente de la RFEF", avanzó Francos durante una rueda de prensa.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, Francos confirmó que el CSD elevará esta tarde "una denuncia fundamentada ante el TAD", para que el tribunal "pueda valorar si lo que se ha cometido es una falta muy grave" y se ha incumplido la Ley del Deporte. "Si así lo consideran, podremos evaluar si esa falta muy grave supone la suspensión de Rubiales", reiteró.

"El Gobierno ha decidido actuar por iniciativa propia, con una denuncia fundamentada propia, atendiendo a las circunstancias en la que nos encontramos. Esa denuncia llegará esta tarde al TAD. Solicito una reunión extraordinaria del TAD este lunes y si considera que esta falta muy grave merece el inicio de la tramitación, nosotros convocaremos de forma inmediata la comisión directiva del CSD", agregó.

Francos se mostró "muy claro y muy contundente", asegurando que Rubiales "no ha estado a la altura". "Ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras y el Gobierno, ni de lo que esperaba la sociedad. Rubiales ha defraudado en su reacción, no ha hecho lo que debía, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar no se corresponden con sus actitudes", afirmó tajante sobre el discurso de Rubiales en la Asamblea de la RFEF.

Para el secretario de Estado para el Deporte, la reunión celebrada este viernes en Las Rozas, "lejos de resolver y calmar el contexto", lo que ha hecho es "avivar la polémica, reafirmar la idea de que tenía que dar más pasos". "Rubiales ha agravado la situación, el Gobierno no va a estar impasible", aseveró Francos.

"Vamos a un proceso complicado, no quiero encontrarme con impugnaciones o subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final. Estamos en disposición de que esto sea el 'me too' del fútbol español, que sea un cambio", deseó el presidente del CSD.

Francos aprovechó además para pedir "disculpas" a las jugadoras de la selección española campeona del mundo. "No merecían esta semana, merecían otra cosa. Ojalá podamos volver a celebrar, a sonreír y a enorgullecernos de lo que han hecho. Hoy, ese triunfo tiene mas valor", dijo.

