Expertos alertan de las "conductas tóxicas" que se producen en el deporte: "No sucede igual en otros contextos"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Diferentes expertos han alertado, en declaraciones a Europa Press, de las "conductas tóxicas" que se producen en el mundo del deporte tras la polémica generada por el beso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la selección, Jenni Hermoso, en la final del Mundial femenino. En este sentido, han manifestado que esto "no sucede igual en otros contextos".

Así, la especialista en violencias sexuales en el deporte y profesora en la Universidad Europea de Madrid, Marta Eulalia Blanco, ha criticado la forma en la que se tratan las emociones en el deporte, un sector en el que, ha indicado, "muchas veces" se justifican ciertos acercamientos y tocamientos que "en otros espacios no están normalizados de la misma forma" y que, por ello, "se señalan".

En este sentido, Blanco ha pedido datos oficiales "que hablen del acoso sexual y del abuso sexual, de las violencias sexuales en general en el deporte", ya que ha denunciado que actualmente no existe una legislación específica que indique cómo debe ser la atención ante estas conductas, "porque no es igual que en otros espacios", ha asegurado.

De la misma manera, Blanco ha considerado "clave" el hecho de que el beso de Rubiales a Hermoso fuese delante de una cámara. "Le ha mostrado a la gente fuera del deporte que estas cosas suceden", ha afirmado. Asimismo, ha subrayado que esto ha hecho que voces procedentes de fuera del deporte hayan dado la voz de alarma. "Dentro no ocurre", ha lamentado.

"Cualquier dimisión o institución no va a ser suficiente si no nos sirve para entender que hay que estudiar y que hay que visibilizar las violencias sexuales en el deporte con la urgencia que se merecen", ha concluido la experta.

EXPRESIONES Y GESTOS QUE "NO PUEDEN INVADIR LA INTIMIDAD"

Sobre las expresiones de alegría o de júbilo que se producen en el ámbito deportivo, la psicóloga sanitaria de psicólogos en Torrelodones (Madrid), Diana Sánchez, ha afirmado por su parte, en declaraciones a Europa Press, que "nunca pueden invadir la intimidad de otra persona".

En este punto, ha apuntado que, a su juicio, ahora se está "más alerta" con ciertas conductas como la acontecida en la final del Mundial femenino de fútbol, al considerar "que hay una invasión de la intimidad, del espacio físico de otra persona y, además, un abuso de poder por esa jerarquía".

No obstante, ha celebrado que "las nuevas generaciones se están criando y educando, cada vez más, en una educación mucho más igualitaria, desde las familias y los colegios", algo que ha expuesto que "tiene que seguir fomentándose", ya que "no se puede estar haciendo un gran esfuerzo a nivel educativo y sociofamiliar y estar diciendo que las mujeres tenemos, no solo los mismos derechos y las mismas oportunidades, sino también derechos a nuestros propio cuerpo e intimidad, y que luego en ciertos ambientes o sectores se vea que esto no es así, que no hay respeto".

Aunque ha añadido que "aún queda camino por recorrer", la psicóloga ha apuntado también que en muchas empresas existen actualmente políticas "muy marcadas" en lo que respecta a las conductas adecuadas o inadecuadas en el entorno laboral. "De hecho, se hacen estudios de caso cuando hay una denuncia, una queja o una reclamación por parte de una empleada que haya sufrido un acto de este tipo", ha recalcado.

"CONDUCTAS VIOLENTAS NORMALIZADAS"

En esta misma línea se pronunció el exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, cuando, en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado al respecto lamentó que España sea "una sociedad capaz de utilizar la violencia como forma de expresión de la alegría".

"Me parece una polémica muy lógica, muy expresiva de lo que es una actitud crítica ante este tipo de conductas, que están totalmente normalizadas, por lo tanto, invisibilizadas, porque lo que él lleva a cabo es una agresión sexual. Lo que pasa es que no hay denuncias. Si él hace eso en otro contexto o en este y la jugadora lo denuncia, de todas todas lo condenan", añadió.

Además, reconoció que le había llamado la atención el hecho de ver "cómo conductas violentas dentro de la violencia sexual están tan normalizadas que se pueden llevar a cabo como expresión de alegría, de satisfacción o de lo que queramos".

En lo relativo a esta "normalización", organizaciones feministas como Comisión 8M, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid han puesto de relieve la influencia del feminismo en este tema. Así, han coincidido en señalar que "los protocolos de actuación y prevención de los abusos sexuales han ayudado a promover una cultura de la denuncia y a que no se minimice la gravedad de actos y conductas que transgreden los límites del mutuo acuerdo".

"El hecho de que la sociedad civil haya respondido como lo ha hecho es parte del trabajo que se viene haciendo", ha puntualizado desde la Comisión 8M.