Museo Británico dice que recupera parte de los 2.000 artefactos robados

LONDRES (AP) — El jefe de la junta administrativa del Museo Británico dijo que se han recuperado algunos de los 2.000 artefactos robados presuntamente por un empleado, pero reconoció que la institución de 264 años no tiene un archivo completo de su vasta colección de antigüedades.

El presidente de la junta, George Osborne, reconoció que la reputación del museo ha sufrido a causa del mal manejo de la situación, que provocó la renuncia de su director y puso en tela de juicio sus medidas de seguridad y su conducción.

Osborne dijo a la BBC el sábado que la cifra de 2.000 objetos robados era “muy provisional”, y que el personal buscaba identificar todos los objetos faltantes. Estos incluyen joyería de oro, piedras preciosas y artefactos de hasta 3.500 años de antigüedad.

Dijo que el museo contaba con la colaboración de anticuarios y expertos en la recuperación de arte robado.

“Creemos haber sido víctimas de robos durante un largo período de tiempo, y francamente, podríamos haber hecho más para prevenirlos”, dijo. “Pero les hago una promesa: este es un lío que vamos a aclarar”.

El director Hartwig Fischer anunció su renuncia el viernes y se disculpó por no haber prestado atención a la advertencia de un historiador de arte, de que artefactos de su colección aparecían a la venta en eBay. El vicedirector Jonathan Williams dijo que dará un paso al costado mientras se investiga la situación.

A principios de 2021, el historiador de arte y marchand Ittai Gradel comunicó sus sospechas a los jefes del museo, pero estos les aseguraron que no sucedía nada malo. Pero a principios de este año, el museo se comunicó con la policía metropolitana.

El museo ha despedido a un empleado e iniciado una demanda, pero hasta el momento no ha habido arrestos.

Gradel dijo a la Associated Press el viernes que empezó a sospechar cuando compró uno de tres objetos que un vendedor había ofrecido en eBay. Gradel rastreó los dos objetos que no compró al museo. El objeto que compró no figuraba en el catálogo del museo, pero descubrió que había pertenecido a un hombre que donó toda su colección al museo en 1814.

