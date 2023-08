Xavi Hernández: "La conducta de Rubiales me parece totalmente inaceptable"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Me gustaría dar mi opinión sobre la situación en el fútbol femenino y en la Federación Española de Fútbol. En primer lugar, quiero dar mi apoyo incondicional a Jenni y a todas las jugadoras de la selección", comentó Xavi al inicio de una conferencia de prensa.

"Y en segundo lugar, condenar la conducta del presidente de la RFEF, que me parece totalmente inaceptable. También quiero mostrar mi sentimiento de pena y tristeza por el hecho de que no se hable del título en el Mundial femenino, que creo que es una gesta histórica, y solo se hable de esta conducta que es totalmente intolerable. Espero haber sido claro y contundente", añadió al respecto.

En la víspera de enfrentarse al Villarreal CF durante la jornada 3 de LaLiga EA Sports, Xavi fue preguntado varias veces más por todo lo relacionado con Rubiales, pero esquivó seguir opinando. "Para los que me conocen, saben que intento ser sincero y honesto. Creo que es momento de apoyar a las jugadoras, nada más", zanjó.

"Cada uno es libre de opinar lo que piense o de no opinar, eso es así", apuntó sobre la posición del Barça. "Yo he sido muy claro a título personal y también en la función de entrenador del club. Creo que nos tenemos que posicionar a favor de ellas, lo creo sinceramente. Así lo he dicho públicamente y el club ha hecho el comunicado que creía conveniente", argumentó.

"Al final da pena que no hablemos de Cata Coll, de Alexia [Putellas], de Aitana [Bonmatí], etc.. De lo bien que juegan a fútbol, de las barreras que han que han tenido que superar para estar donde están, campeonas del mundo. Y estamos hablando de una conducta, ya he dicho, inaceptable", repitió acerca del comportamiento de Rubiales.

"Vamos a hablar de cómo juegan a fútbol, de cómo les ha costado llegar hasta donde están. Vamos a apoyarlas, vamos a tratar de unir. Yo soy una persona de consenso y me gusta hablar de fútbol, de lo bien que lo han hecho y lo que han tenido que superar después de las críticas que hubo tras el 4-0 de Japón, por ejemplo", recordó sobre el Mundial femenino.

Por último, Xavi reiteró que las componentes de la selección española "han tenido que superar barreras y llegar a la final sufriendo". Y vamos, es una pena que se hable solo de esa conducta. Que se solucione lo antes posible, pero vamos a valorar ya a las futbolistas, a las jugadoras en sí", concluyó en su crítica por la situación en la RFEF.