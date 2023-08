(Crónica) El Girona se viene arriba ante un Sevilla colista

Los catalanes siguen sumando ante un equipo andaluz a cero

El Almería empató al Cádiz en el 95' y el Granada superó al Mallorca

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Girona venció (1-2) al Sevilla este sábado en la tercera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que el Granada superó (3-2) al Mallorca y el Cádiz sufrió un empate en el descuento ante el Almería (1-1).

Los de Míchel asaltaron Nervión para sumar siete puntos y verse arriba en la tabla, todo lo contrario que un Sevilla que sigue sin ganar ni puntuar, a cero puntos en un inicio preocupante. Los de José Luis Mendilibar compitieron en la final de la Supercopa de Europa que perdieron con el Manchester City y nada más.

El Girona no hizo el mejor partido de su historia, pero se aprovechó de un rival sin confianza, pendiente de cómo queda el mercado y que ha perdido las señas de identidad que le llevaron a la séptima Liga Europa con 'Mendi'. El técnico vasco ya no es tan aclamado y en el Pizjuán No quieren otro año sufrido.

Yangel Herrera y Aleix García adelantaron por dos veces a los visitantes y, aunque Gudelj empató en el 47, no hubo más reacción. El VAR anuló el 2-2 y también corrigió un penalti a favor de los locales para más tensión en la grada. El Girona tumbó a un Sevilla frágil atrás, el primer mandamiento de Mendilibar, y que se volcó al final con centros buscando a Rafa Mir y En-Nesyri.

Mientras, el Granada celebró el primer triunfo de su regreso a Primera ante un Mallorca que, pese a que tenía buena pinta, parece que no le han sentado bien los cambios. Miguel Rubio adelantó a los locales en Los Cármenes pero, aunque Vedat Muriqi volvió a perdonar desde el penalti, Abdón Prats hizo el 1-1.

En la reanudación irrumpió un Bryan Zaragoza en modo estelar, el mejor jugador de los locales, para hacer el 2-1. Crecido el joven jugador del Granada, el equipo nazarí vivió sus mejores momentos, hasta el 3-1 de Uzuni de penalti por una mano de un Larin muy lejos de su zona de acción. Los de Javier Aguirre, hicieron el 3-2 al final con Samuel Costa, pero siguen sin ganar este curso.

Además, la jornada dejó el primer punto del Almería, gracias al 1-1 que firmó Kaiky en el minuto 95 en el Nuevo Mirandilla. El Cádiz lo tuvo en su mano, aprovechando la expulsión visitante de Edgar para dar un paso al frente y encontrar el 1-0 con Luis Hernández. En la última, apareció el central Kaiky para dar un valioso subidón a los de Vicente Moreno y un buen palo a los cadistas.