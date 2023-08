El embajador francés sigue en Níger a pocas horas de expirar el ultimátum de la junta para que salga del país

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Fuentes de la cadena panárabe Al Yazira próximas a los acontecimientos indican que Itté sigue en la capital, Niamey, ahora mismo escenario de una nueva manifestación en las inmediaciones de la base militar francesa para exigir la retirada del embajador y de las fuerzas galas. Itté tenía 48 horas para salir del país desde la recepción de la orden a última hora del viernes.

En una entrevista con la cadena, un alto responsable de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), ha indicado que la organización -- principal interlocutor internacional con la junta golpista, si bien las conversaciones son infructuosas y ha llegado a amenazar con una intervención militar -- tampoco reconoce la expulsión de Itté y llamado de nuevo a la negociación.

"La CEDEAO no tiene prisa por utilizar la opción militar en Níger, pero aún no ha visto ninguna medida concreta por parte del consejo militar y no esperará indefinidamente", ha avisado el comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la CEDEAO, Abdelfatá Musa.

El comisario ha aprovechado para reiterar su petición a los golpistas de que se reúnan con la CEDEAO en un país neutral para abrir negociaciones de cara a la restauración democrática del país, siempre a cambio de que liberen al presidente depuesto, Mohamed Bazoum, detenido por los militares desde el golpe del 26 de julio.

Los militares denuncian que la CEDEAO es un instrumento de los enemigos del país y prometido negociaciones internas para abrir un periodo de transición democrática no más largo de tres años.