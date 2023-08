Fórmula 1/GP Países Carlos Sainz: "Un segundo me ha durado el podio"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Ha sido una carrera muy dura, hemos ido luchando toda la carrera con coches que iban mucho más rápido que nosotros. Aún así nos hemos mantenido en la pelea, no hemos hecho errores, hemos acertado con la estrategia y hemos luchado por una quinta posición que no había para más este fin de semana", afirmó en declaraciones a Dazn.

El madrileño confía en tener un buen fin de semana en el GP de casa, pero volvió a mostrarse contrariado con la falta de velocidad de su coche. "En Monza espero que iremos bien otra vez. Este ha sido un fin de semana para limitar daños, los dos hemos sufrido mucho. Intentar aprender por qué hemos ido tan lentos, cómo puede ser que todos vayan más rápido que nosotros. Pero confío en Monza", dijo.

"He tenido que defenderme de Hamilton, con una intermedia usada en la última. Un segundo me ha durado el podio, no había ritmo para el podio, lo he intentado pero no había por dónde cogerlo. Íbamos más lentos y degradábamos más", terminó.