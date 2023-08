(AMP.) Feijóo llamará en las próximas horas a Sánchez para mantener ya una reunión sobre la investidura

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a llamar este lunes al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para mantener una reunión y hablar del debate de investidura del candidato 'popular' del próximo 26 de septiembre.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, en la rueda de prensa celebrada en la sede nacional de la calle Génova al término de la reunión del Comité de Dirección, en la que también ha confirmado la voluntad de los 'populares' de mantener contactos con los presidentes autonómicos.

Según ha indicado, Feijóo llamará "en las próximas horas" a Sánchez para pedirle una reunión o un encuentro. El objetivo no es otro que "conocer la disponibilidad del señor Sánchez para avanzar en la estabilidad, en las reformas, en la mejora de la institucionalidad, en las medidas económicas que nuestro país necesita pensando en el interés general de todos los ciudadanos españoles", ha precisado.

En Génova consideran que los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen "una responsabilidad también suplementaria al del resto de formaciones políticas tendente a buscar esa estabilidad y esa gobernabilidad del país", ha explicado.

SÁNCHEZ AÚN NO HA FELICITADO A FEIJÓO

Así las cosas, Sémper ha lamentado que ha día de hoy Sánchez no haya llamado aún a Feijóo para felicitarle por la victoria de su partido el 23 de julio. "Esto es algo inédito en la democracia española pero aún así nosotros nos vamos a cejar en recuperar la institucionalidad y las buenas formas", ha asegurado.

En este sentido, ha sostenido que es "razonable" que Feijóo le quiera contar a Sánchez "cara a cara" lo que piensa, "aunque sea para que la reunión dure 10 minutos" y para que el líder del PSOE "no le haga ni caso". En su opinión, el PP no debe "dejar de defender la racionalidad y la institucionalidad" porque sus "adversarios políticos estén en otro lugar" y por eso ha recalcado que la única forma de cambiar la política española es "hacerlo con el ejemplo".

CONTACTOS CON PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Por otra parte, el dirigente del PP ha confirmado que el partido también quiere mantener contactos con todos los presidentes autonómicos, lo que incluiría teóricamente tanto al catalán Pere Aragonés (ERC) como al castellanomanchego Emiliano García Page (PSOE), entre otros.

La idea es conocer su posición y "cuáles son las necesidades y los requerimientos de los presidentes autonómicos a lo largo y ancho de España", ha puntualizado. Fuentes del partido han señalado que aún no está decidido si los contactos serán presenciales o telefónicos ni tampoco cuándo se producirán.

Sémper no ha querido tampoco entrar en detalles sobre el calendario de los contactos que se van a mantener con los grupos parlamentarios, de los que ha excluido solo a EH Bildu, puesto que se trata de un partido que "no es equiparable a ninguna otra formación política representada en el Congreso" dado que "cree que asesinar en España para defender una idea política tuvo una justificación política".

Eso les sitúa, ha añadido, en "otra galaxia completamente lejana y diferente al resto de formaciones". "No hay nadie, por muy descabelladas que puedan ser sus posiciones políticas, que se pueda equiparar a Bildu", ha recalcado.

RECUPERAR LA INSTITUCIONALIDAD

El vicesecretario de Cultura ha sostenido que es "lógico" y "razonable" que el líder del partido más votado y que además ha recibido el encargo del Rey de formar gobierno, hable con todos los grupos. Asimismo, ha indicado que con ello el PP busca "recuperar la institucionalidad en el Congreso, recuperar la transparencia, el buen sentido de la política que pasa por que escuchar y hablar no significa ceder".

Asimismo, para poner en evidencia que hay "dos modelos", el de Feijóo que apuesta por hablar con todos dentro de la institucionalidad y sin ceder en ningún aspecto fundamental para el PP, y el de Sánchez, que está dispuesto a ser presidente "a cualquier precio".

Así las cosas, ha reconocido que es difícil conseguir los cuatro escaños que necesita Feijóo para la mayoría absoluta que le llevaría al Palacio de la Moncloa, pero ha dejado claro que la alternativa sería "quedarse de brazos cruzados" y ni el líder del partido ni la formación están dispuestos a ello.

"Es un proceso complicadísimo, que nadie se lleve a engaño, pero porque sea complicado no vamos a dejar de intentarlo", ha recalcado el dirigente 'popular'. Es difícil pero no imposible, ha abundado Sémper, que ha dejado claro que no están dispuestos a llegar al Gobierno a "cualquier precio". "Desde luego no al precio de la igualdad de todos los españoles, la Constitución y manosear todas las instituciones", ha acotado.