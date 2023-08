Irene Montero insta a "cambios profundos" en la RFEF tras el discurso de Rubiales

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha instado a "cambios profundos" en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el discurso del viernes de su presidente, Luis Rubiales, en el que rechazó dimitir por el beso forzado a la futbolista de la selección española Jennifer Hermoso.

En una entrevista de este lunes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado la "reacción de protección de muchos compañeros" de Rubiales la cual, a su juicio, demuestra que no están entendiendo nada de lo que la sociedad reclama, en sus palabras.

Ha calificado de "contundente" la intervención del Gobierno y ha sostenido que actuar ante cualquier situación o acto sexual no consentido, en sus palabras, no es una opción de las instituciones, es una obligación.

Montero también ha afirmado que "todo acto sexual sin consentimiento es constitutivo posible de un delito de agresión sexual", pero que requiere la denuncia de la víctima.

Ha explicado que es importante que Hermoso sepa que no está sola, textualmente, y que en estos momentos "no puede tener presión para decidir qué va a hacer o qué no va a hacer", ya que cada mujer puede tomar un camino distinto.