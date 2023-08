LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 06:00 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 28 de agosto de 2023

PRIMERA PLANA

AMN-CLI TORMENTA TROPICAL

MIAMI - La tormenta tropical Idalia se encontraba cerca de la costa de Cuba en una posible trayectoria para tocar tierra como huracán en el sur de Estados Unidos, indica el Centro Nacional de Huracanes. 900 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN MÉXICO-TALA

CIUDAD DE MÉXICO - En las montañas cubiertas de árboles de la Ciudad de México, una brigada de agricultores y guardabosques planta pinos en un área recién deforestada. En años recientes, la tala ilegal ha causado grandes estragos en los distritos cubiertos de bosques del sur de la Ciudad de México, en la que viven 9 millones de habitantes. Algunos agricultores locales creen que ello se debe a que el crimen organizado se metió al negocio de cortar árboles. Por María Verza. 1.090 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN BIDEN-TRUMP-EDAD

WASHINGTON - Los estadounidenses están de acuerdo en algo en esta época de cruda discordia en el país: Joe Biden está demasiado viejo para ser un presidente eficaz en un segundo periodo. Donald Trump, que sólo es unos pocos años menor que él, genera menos preocupación por su edad. Un nuevo sondeo efectuado por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos halló que gran parte del público coincide en evaluar la característica que Biden no puede modificar. Por Calvin Woodward y Emily Swanson. 590 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

ASI-CLI ASIA-TIFÓN

TAIPEI, Taiwán - El tifón Saola arrojó intensas lluvias en el norte de Filipinas pero no tocó tierra en su camino hacia el sur de Taiwán, y se dirige a la costa sur de China. 270 palabras. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA

BEIJING - China ya no solicitará presentar un examen de COVID-19 con resultado negativo para los viajeros que arriben a partir del miércoles. 130 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM GRECIA-MIGRANTES

ATENAS - Cuatro personas murieron y 18 fueron rescatadas después de que un bote que transportaba a migrantes aparentemente se hundió al noreste de la isla griega de Lesbos, ubicada cerca de la costa turca, informan autoridades griegas. 200 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-ECO CHINA-EEUU-COMERCIO

BEIJING - La secretaria de Comercio estadounidense Gina Raimondo y su homólogo chino expresan su deseo de mejorar las condiciones comerciales entre ambos países, al iniciar Raimondo una visita a Beijing con la intención de mejorar las frías relaciones, pero ninguna de las partes parece dispuesta a efectuar concesiones. Por Joe McDonald. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN SIRIA-ISRAEL

DAMASCO - Un ataque aéreo israelí alcanzó el aeropuerto internacional de la ciudad de Alepo en el norte de Siria, dañando una pista y dejándola fuera de servicio, informan medios sirios. Por Albert Aji. 175 palabras. ENVIADO.

OCE-GEN AUSTRALIA-EEUU-CHOQUE DE AVIÓN

CANBERRA, Australia - Ocho infantes de Marina estadounidenses siguen hospitalizados en la ciudad de Darwin después de que resultaron heridos al caer su avión sobre una isla del norte de Australia, percance en el que murieron tres de sus colegas. Por Rod McGuirk. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

___________________________________

DEP-GIM CAMPEONATO EEUU

SAN JOSÉ, California, EE.UU. - Una década después, Simone Biles sigue en la cima. La estrella de la gimnasia ganó su octavo campeonato de Estados Unidos, un récord, diez años después de que ascendió a lo más alto de su deporte como una prodigio adolescente. Por Will Graves. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

