Policías rechazan una amnistía que "equipare" su papel en el 1-O con los que se saltaron la ley apoyando el 'procés'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Varias organizaciones representativas de Policía Nacional y la Guardia Civil han rechazado la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía que "equipare" la labor que desempeñaron para frenar el referéndum independentista del 1-O en Cataluña cumpliendo con las órdenes judiciales y a los condenados o imputados por su implicación en el 'procés'.

"Es indecente que el Gobierno de España plantee equiparar la actuación de la Policía Nacional con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de estado en Cataluña", ha señalado JUPOL.

Desde el SUP critican que se "ponga en el mismo plano" a los que incumplieron la ley y los servidores públicos y la CEP ha denunciado que se use a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como "parapeto para justificar una amnistía a políticos independentistas condenados por sedición u otros delitos". "Pedimos a Yolanda Díaz y al resto de partidos que no nos utilicen en debates partidarios", han reclamado.

Los sindicatos policiales reaccionan de esta forma a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que este lunes ha defendido una futura ley de amnistía al entender que es "absolutamente constitucional". La dirigente de Sumar ha añadido que existen "multiplicidad de supuestos" para los posibles beneficiarios, citando a las "personas que han puesto urnas" y a los agentes de autoridad procesados.

"Hay multiplicidad de supuestos, hay personas que han puesto urnas; hay agentes de la autoridad que también están encausados por diferentes comportamientos. En definitiva, esta es la complejidad que tiene esta norma, pero sostengo, como muchos otros juristas en derecho, que es absolutamente constitucional", ha sostenido Yolanda Díaz en una entrevista en La 1 de RTVE, recogida por Europa Press.

RECHAZO A CUALQUIER AMNISTÍA

"Los policías que actuaron el 1-O en Cataluña lo hicieron en todo momento de acuerdo a la legalidad vigente, cumpliendo órdenes del Gobierno de España y un mandato de la Justicia, por lo que no tendrían que necesitar de amnistía de ningún tipo, ya que no deberían estar inmersos en ni ningún proceso judicial por ejercer su trabajo, anteponiendo el cumplimiento de la Ley y su deber incluso a su integridad física", ha defendido Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, en declaraciones a Europa Press.

Fuentes del SUP han defendido que para los policías procesados por el 1-O lo que reclaman es su libre absolución. "No es para nada de recibo que nos sitúen en el mismo plano que a quienes incumplieron la ley", han lamentado.

El secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil, ha recordado que los policías no han cometido en Cataluña "ni un solo delito, y mucho menos de índole política" para que tengan que ser acogidos en una posible ley de amnistía.

DESNATURALIZA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

"Si lo que pretenden es buscar un aval a esas negociaciones, ya le adelantamos que el nuestro no lo van a tener porque no hay política más dañina para el trabajo policial que aquella que desnaturaliza el principio de legalidad de un Estado de Derecho", ha advertido la CEP, que rechaza de plano "ninguna medida que incentive la impunidad de cualquier delincuente".

La CEP ha mostrado su preocupación por que la "presencia, instalaciones o competencias de Policía Nacional y Guardia Civil puedan ser moneda de cambio en negociaciones políticas".

Desde la Guardia Civil, el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, también ha lamentado que la amnistía "amenace con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación tan complicada, en uno de los desafíos más grandes al Estado".

"La profunda decepción y desmotivación se han arraigado entre los guardias civiles debido a la falta de apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña", ha añadido, subrayando su labor frente a los líderes independentistas que quisieron "socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía".