Víctor Francos: "Esperamos que el TAD atienda nuestra sólida denuncia contra Rubiales"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Esperamos y creemos que el TAD atienda nuestra denuncia, pero respetamos su independencia, no queremos adelantarnos a su posición. Creemos que nuestra denuncia es muy sólida y confiamos en que así sea. Si el TAD no admite a trámite la denuncia, esa vía ha acabado", afirmó tajante Francos en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

El secretario de Estado para el Deporte insistió en que si el TAD considera en la reunión de esta tarde que la denuncia presentada por el organismo contra Rubiales representa una "falta muy grave" convocará la Comisión Directiva del CSD "de forma inmediata". "Para proponer a la misma la suspensión 'sine díe' de Luis Rubiales", aseguró.

"La suspensión de la FIFA está limitada en el tiempo, nosotros podríamos asegurar que durante el procedimiento de deliberación del TAD la situación de la RFEF esté salvaguardada", agregó sobre los próximos pasos a seguir.

Francos recordó que la suspensión de 90 días de la FIFA contra Rubiales es "una decisión en base a un reglamento de una entidad privada", por lo que no se debe "confundir" con los procedimientos de un Estado. "No podemos confundir planos, nos podemos equivocar. La FIFA podía hacerlo así y nosotros no, teníamos que seguir un procedimiento reglado. Lo hemos hecho lo más rápido y de la forma más razonada y segura posible", reiteró sobre la postura del Ejecutivo.

Además, Francos valoró la posibilidad de que la situación pueda afectar a la participación de clubes y selecciones españolas en torneos organizados por UEFA, después de que el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, hubiera pedido apoyo al organismo para Rubiales, según publicaron varios medios.

"No tenemos conocimiento formal de esto. Si es verdad, se habrá decidido en un órgano con las funciones plenamente competentes, imagino que el presidente interino es consciente. Si fuera así, nos lo hubiera comunicado o nos lo comunicará, no puedo decir más", valoró, antes de dejar "claro" que "no hay riesgo para los clubes españoles ni para la selección española" de exclusión en torneos europeos.

Finalmente, abordó la denuncia presentada por Sumar por falta de paridad en la RFEF. "Tengo que repetir que el Gobierno ha actuado según la ley, para no dar opciones a una impugnación formal, sería una pena. El 1 de enero de 2024 todas las federaciones tendrán que tener ese 40% de paridad en las Juntas Directivas, la ley es clara", zanjó.