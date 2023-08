Zelenski apunta a la "posibilidad" de "un impulso político" para "la desmilitarización rusa" de Crimea

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que considera "posible" dar un "impulso político" para lograr "la desmilitarización rusa" de la península de Crimea, abriendo la puerta a una vía política para resolver la situación sobre el territorio, anexionado en 2014 por parte de Moscú.

"Habrá menos víctimas cuando estemos en las fronteras administrativas de Crimea. Creo que es posible un impulso político para la desmilitarización rusa en el territorio ucraniano de Crimea", ha manifestado en una entrevista.

"Creo que eso sería lo mejor", ha recalcado, antes de resaltar que en una guerra siempre hay bajas y argumentar que es necesario pensar en cómo reducirlas, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Asimismo, Zelenski ha explicado que Kiev no tiene planes para lanzar operaciones en territorio ruso y ha explicado que una decisión en este sentido provocaría que los aliados de Ucrania le retiraran su apoyo. "Si enviara mis tropas y decidiera ir a territorio ruso, debo tener claro que estos estados no estarían de mi lado", ha sostenido.

Por último, ha hecho hincapié en que su "prioridad número uno" es "poner fin a la guerra con una victoria". "Una victoria es diferente para cada uno. Para mí, como presidente, me gustaría que fuera una victoria que implicara la imposibilidad de la vuelta a la guerra", ha argüido.

"Me gustaría una victoria así. No es fácil. Hay un componente que no depende sólo del poder del Ejército, sino de la seguridad de la infraestructura y la sociedad", ha manifestado el presidente ucraniano, que ha incidido en "la necesidad de que la población permanezca unida" frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

Por su parte, las fuerzas especiales de Ucrania han afirmado este mismo lunes haber llevado a cabo un ataque contra objetivos de la Flota del Mar Negro rusa en Crimea, días después de llevar a cabo una "operación especial" que incluyó el desembarco de tropas en la península.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales han indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que la operación ha sido llevada a cabo junto a "otras unidades de las Fuerzas de Defensa" y han apuntado que los objetivos alcanzados pertenecen a la 126ª Brigada de la Guardia Costera de la Flota del Mar Negro.

"Durante el ataque han sido usados varios drones kamikazes, que han causado daños en la ubicación de la citada unidad del enemigo en Perevalnoi, en Crimea", han recalcado, antes de incidir en que "el enemigo ha sufrido pérdidas, con muertos y heridos".

Asimismo, han subrayado que "la dificultad a la hora de llevar a cabo la operación derivaba de ciertas características de la topografía de la zona", si bien han afirmado que "los drones han superado la ruta y han alcanzado sus objetivos".

En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado que sus fuerzas han destruido dos drones "en el territorio de la República de Crimea" y han acusado a Kiev de "un nuevo intento de llevar a cabo un ataque terrorista (...) contra objetos en territorio de la Federación Rusa".