(AMP.) Gobierno acusa a Feijóo de montar un "paripé" y "folclore" para la investidura, el día previo a verse con Sánchez

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esté montando un "paripé" y "floclore" de cara a su investidura cuando sabe que será "fallida". Lo ha hecho justo el día previo al encuentro que mantendrá el aspirante del PP con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Congreso.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo en funciones ha considerado que el PP está montando un "folclore" alrededor de la investidura "sabiendo que no tiene apoyos y que está mintiendo a los españoles".

Así, ha afeado a Feijóo que ha decidido "tomarse un mes" para intentar buscar los cuatro apoyos que le faltan para sumar a los 172 con que ya cuenta gracias al respaldo de PP, Vox, UPN y CC "sabiendo que va a perder" y que no tiene posibilidades de recabar esos respaldos de otras formaciones.

Aún así, ha dicho que desde el Ejecutivo asumen con "respeto" el encargo del Rey al líder del PP para formar Gobierno y por ello el secretario general del PSOE ha accedido a reunirse con Feijóo este miércoles "con absoluto respeto institucional y normalidad democrática".

LE CONTACTÓ POR WHATSAPP

Rodríguez ha puesto en valor que Sánchez respondió "con inmediatez" al candidato a la investidura cuando le contactó por WhatsApp este lunes y el trasladó su "absoluta disponibilidad" a reunirse, ofreciendo posteriormente tres posibilidades: el martes por la tarde, el miércoles o el jueves.

Esta actitud contrasta con la "actitud dilatoria" que está mostrando el líder de los 'populares' pese a que él mismo ha reconocido que no podrá lograr los respaldos que le faltan. "Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato", ha valorado la portavoz.

En este sentido, fuentes gubernamentales han considerado que no es "respetuoso" que Feijóo no tenga intención de reunirse con todos los líderes de los distintos partidos, como sí va a hacer con Sánchez, pero con todo no han aclarado si llegado el caso el secretario general del PSOE mantendrá contactos a ese nivel para granjear el respaldo a su investidura.

Además, ven en el anuncio del PP de que también habrá contactos con los presidentes autonómicos un intento de "rellenar por rellenar" la agenda puesto que a quien hay que convencer es a los grupos parlamentarios que emanan de la decisión tomada por los españoles en las urnas.

PÉRDIDA DE TIEMPO

Así las cosas, Rodríguez ha lamentado que Feijóo "nos está haciendo perder el tiempo a todos" y ha subrayado que el Ejecutivo lo que desea "cuanto antes es que pueda conformarse un Gobierno progresista que dé respuesta a lo que expresaron las urnas el pasado 23 de julio".

Respecto a esta cuestión, en Moncloa no quieren adelantar acontecimientos sobre cuándo podría tener lugar la investidura de Sánchez una vez fracase, como parece, la de Feijóo, tras el debate previsto para la última semana de septiembre.

En este sentido, las fuentes se escudan en que hay que esperar a que esto suceda efectivamente y a que el Rey lleve a cabo una segunda ronda de consultas y haga formalmente el encargo a Sánchez de intentar recabar los 176 apoyos necesarios. No obstante, se escudan en que el líder socialista tiene muchas más opciones que Feijóo de lograrlo pero evitan pronunciarse sobre las gestiones que se estarían haciendo con las distintas fuerzas para garantizarlo.

REUNIÓN SÁNCHEZ-FEIJÓO

Por lo que se refiere a la reunión con Feijóo, la portavoz ha dicho que espera que el líder del PP pueda explicar a Sánchez el "proyecto derogatorio" que propuso antes de las elecciones y que fue "rechazado por una mayoría social".

En cuanto a la posibilidad de que el líder de los 'populares' pida el apoyo a su candidatura por haber sido el partido más votado, Rodríguez ha ironizado recordando que esto no ha ocurrido en varios casos tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

"Respetando muchísimo a la lista más votada, Feijóo dio instrucción a su partido para que se conformaran gobiernos donde no se respetó la lista más votada sino el sistema electoral español y hay presidentes y presidentas autonómicos y alcaldes y alcaldesas que no fueron la lista más votada y sin embargo legítimamente" ocupan el cargo, ha incidido.

Así las cosas, fuentes gubernamentales han explicado que el presidente del Gobierno va principalmente a "escuchar" lo que tenga que decir Feijóo pero también responderá a lo que este le traslade y han insistido que no es Sánchez quien tiene que llevar ninguna propuesta sino que es el líder del PP el que tiene que explicar la suya y también los llamamientos desde su partido a que diputados socialistas le apoyen.