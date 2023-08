Bolivia convoca a 48 jugadores para su debút ante Brasil y Argentina en las Eliminatorias

LA PAZ, Bolivia (AP) — La selección de fútbol de Bolivia iniciará este martes sus entrenamientos horas después de que el técnico, el argentino Gustavo Costas, convocó a 48 jugadores para los duelos de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial 2026 ante Brasil y Argentina el 8 y el 12 de septiembre.

La verde boliviana debutará en las eliminatorias el próximo 8 de septiembre visitando a Brasil y cuatro días después recibirá en La Paz a la campeona del mundo, Argentina.

El equipo llega a la fecha después de haber perdido en un duelo de preparación por 2-1 ante Panamá en Cochabamba, ciudad al centro de Bolivia. Costas dio la oportunidad a jugadores jóvenes ante la ausencia de futbolistas de Bolívar, que no pudieron integrarse al equipo porque jugaban una fecha por la Copa Libertadores.

Costas explicó que él cree que Bolivia puede hacer un mejor trabajo. Convocó la tarde del martes a los jugadores para iniciar los entrenamientos en un complejo del club Bolívar, al sur de La Paz. Se espera que en los próximos días se integren los jugadores que juegan en el exterior.

El entrenador argentino fue contratado por la Federación Boliviana de Fútbol en agosto del año pasado con la misión de sacar a Bolivia de las últimas posiciones en las eliminatorias y hacer respetar su localía en el estadio Hernando Siles a unos 3,600 metros sobre el nivel del mar.

Debido a que el Mundial 2026 contará con 48 equipos se hizo un nuevo reparto de cupos y la Conmebol tendrá seis boletos, uno más que en la pasada edición.

———

Plantel:

Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Guillermo Viscarra (The Strongest), Braulio Uraezaña (Blooming) y Mauricio Adorno (Palmaflor).

Defensores: Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Deportivo Cali, Colombia), Diego Medina (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), José Sagredo (Blooming), Roberto Carlos Fernández (Baltika Kaliningrad, Rusia), Carlos Roca (The Strongest), Jairo Quinteros (Bolívar), Diego Bejarano (Bolívar), Pablo Vaca (Always Ready), Eduardo Álvarez (Royal Pari FC), Efraín Morales (Atlanta United, EEUU), Saúl Severiche (Blooming), Jairo Velasco (Bolívar), Denilson Durán (Blooming), Yomar Rocha (Bolívar) y César Romero (Blooming).

Mediocampistas: Luciano Ursino (The Strongest), Gabriel Villamil (Bolívar), Jaime Arrascaita (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon, Suiza), Fernando Saucedo (Bolívar), Moisés Villarroel (Aguilas Doradas, Colombia), Carlos Sejas (Aurora), Ervin Vaca (Bolívar), Marcos Salazar (Always Ready), Andrés Moreno (Royal Pari), Carlos Abastoflor (Guabirá) y Kevin Salvatierra (ROyal Pari FC).

Delanteros: Miguel Terceros (Santos, Brasil) , José Martines (Always Ready), Víctor Ábrego (Universitario de Vinto), José Miguel Briceño (Vaca Diez), José Alipaz (Universitario de Vinto), Miguel Villarroel (Bolívar), Fabricio Quaglio (The Strongest), Javier Uzeda (Bolívar), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Marcelo Martins (Independiente del Valle, Ecuador), Jaume Cuéllar(Barcelona "B", España), Fernando Nava (Athletico Paranaense, Brasil), y Enzo Monteiro (Santos, Brasil).