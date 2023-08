Fúnez (PP) pide la misma "solidaridad" con víctimas de agresores beneficiados por el solo sí es sí que con Jenni Hermoso

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Nuestro posicionamiento está claro, pero también creo que no tendría ningún sentido no poner en valor y en conocimiento de los ciudadanos que esa solidaridad que estamos teniendo con Jenny Hermoso, con muchas otras deportistas que han sido víctimas de algún tipo de agresión a lo largo de su carrera, no la tengamos con todas esas víctimas de agresiones que están viendo cómo sus maltratadores, sus agresores sexuales, están siendo beneficiados por la ley del solo sí es sí", ha explicado Fúnez.

La secretaria de Política Social del PP se manifestaba así en una entrevista en la Sexta recogida por Europa Press al ser preguntada por un mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que comparaba la repercusión social que está provocando el comportamiento de Luis Rubiales con la generada por la rebaja de condenas a agresores sexuales con la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

La dirigente del PP ha recordado que el PP ha sido "absolutamente firme" en la condena a la "pésima actitud de Rubiales" y pidió su "dimisión inmediata", pero considera que también "hay que actuar con contundencia" trasladando la "solidaridad y apoyo" a las víctimas de agresores beneficiados por la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad.

En su opinión, "hay que poner de manifiesto ese goteo (de rebajas de condenas) del que se avisó, que desde el ámbito de la justicia también se avisó que se iba a dar y que, por desgracia se está dando".

Asimismo, ha criticado al Gobierno por la tardanza en la adopción de medidas para apartar a Luis Rubiales de la Federación Española de Fútbol. "Las manifestaciones públicas que hemos visto, ponen de manifiesto que han llegado tarde y ayer oímos a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, diciendo y reconocimiento que ella, que forma parte del Gobierno, llegó tarde".

Para Fúnez la actuación del Ejecutivo es "un ejemplo más de cómo estando incluso en funciones, los miembros del Gobierno siguen criticándose unos a otros".