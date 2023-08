Ira Sachs rompe la "marginalidad" del amor queer con 'Passages': "Espero que sea una reacción contra el poder masculino"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Espero que esta película sea una reacción contra el poder masculino. Las experiencias de la gente queer se vuelven cada vez más marginalizadas porque es menos fácil explotarlas por el capitalismo", ha lamentado en una entrevista con Europa Press.

El director aborda en su nueva película un drama sobre un narcisista bisexual que mantiene dos relaciones amorosas con un hombre y una mujer, marcadas por la pasión y los celos. Sachs defiende su propuesta porque este tipo de cine cada vez es más "escaso".

"El cine se ha convertido en una industria global y la globalización requiere que no haya un tema específico. Es más fácil vender un mundo irreal de superhéroes", ha criticado.

Sachs reconoce que la historia, creada en tiempos de pandemia y bajo el mandato de Donald Trump en Estados Unidos, como él mismo recalca, la desarrolló porque echaba de menos las tramas "de la vida diaria y de la pasión" y pensaba que en tiempos de COVID "podría desaparecer". Durante la entrevista, el cineasta aclara que es una película "personal" pero "no autobiográfica".

"No describe mi vida, pero creo que las historias de los hombres, cuyas acciones son diferentes de lo que creen, son las historias que a mí sí me gusta escribir. Son películas donde los personajes no siempre son conscientes de las consecuencias de sus acciones y de cómo afectamos a las otras personas", explica.

'Passages' ha sido limitada en Estados Unidos y no se permite al público menor de 17 años el visionado de la cinta al haber recibido la calificación más restrictiva para una cinta no pornográfica. Entre las escenas más llamativas, los espectadores podrán ver una relación sexual entre dos hombres, una decisión controvertida que no ha gustado a Ira Sachs. "No sé si esta película tiene un impacto negativo pero es una señal para que otros directores no rueden imágenes auténticas", advierte.

En este sentido, apostilla que ha tenido que ver películas de los años 70-80 para "entender lo que es posible crear". "Me veo películas de Paolo Pasolini o de Pedro Almodóvar y digo 'esto es posible'. No necesitamos los límites que la globalización y el capitalismo nos han creado. Podemos ir más allá, pero tengo que volver atrás en el tiempo para recordarme esa libertad".

La película, que se pudo ver en los festivales de Sundance y Berlín y que consiguió el premio del público en el Atlàntida Film Fest, está protagonizada por Adèle Exarchopoulos, Franz Rogowski y Ben Whishaw.