Movimiento Ciudadano descarta ir en alianza con PRI, PAN y PRD en elecciones del 2024

El partido Movimiento Ciudadano oficializó que en las próximas elecciones del 2024 no irá en alianza con el PRI, PAN y PRD, agrupados en el Frente Amplio por México (FAM), después de varias semanas de especulaciones sobre si se sumaría al bloque de oposición.

A través de un comunicado difundido y firmado por su dirigente nacional, Dante Delgado, el movimiento naranja se describió como la única fuerza política que puede derrotar a Morena en los próximos comicios: 2024, 2027 y 2030.

El presidente nacional de MC calificó a Morena y al FAM como dos corrientes políticas que representan el pasado y que no traicionarán sus propios principios aliándose con alguna de las dos.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso”, indicó en el comunicado que compartió en redes sociales.

En medio de los ‘coqueteos’ y especulaciones sobre qué decisión tomaría la fuerza política que llegó a los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, el partido político dijo que el PRI y el PAN son los responsables de la tragedia en la que se encuentra sumido el país.

“México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar”.

Otro de los señalamientos del movimiento naranja a los partidos de oposición es que tienen el rechazo de la sociedad y tal sentimiento les ha provocado perder 23 gubernaturas a lo largo de los últimos años.

En este sentido, se resaltó a los políticos de Movimiento Naranja más destacados, los cuales están transformando México: Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Pablo Lemus, Mariana Rodríguez, Salomón Chertorivski, Biby Rabelo, Eliseo Fernández, Mónica Magaña, Jorge Alvarez Máynez, Anayeli Muñoz, Jessica Ortega, Marianela Villasus.

Segunda carta abierta a las y los mexicanos.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. pic.twitter.com/8exiwEdMCR — Dante Delgado (@DanteDelgado) August 29, 2023

El diagnóstico de Movimiento Ciudadano, a su vez, es que sumarse al FAM significa entregarle votos a Morena por todos aquellos indecisos que finalmente se decantarían por los guindas y, también, les permitirían tener de su lado al Congreso del país con mayoría.

“El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla”.