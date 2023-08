Baloncesto.-Sergio Scariolo: "O defendemos con 12 o no va a ser fácil"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Un balance positivo, superar jugando bien al baloncesto la primera fase. Al margen de los resultados, estoy satisfecho de cómo hemos jugado, de cómo hemos movido el balón. Podemos mejorar, pero hemos estado bien. Cuando hemos abusado del bote o del uno contra uno han sido nuestros momentos malo", dijo en rueda de prensa después de la tercera victoria en tres partidos.

El técnico italiano apuntó que de nuevo el equipo notó cuando Alberto Díaz estuvo en pista y que necesitan de todos a la hora de defender, no de un quinteto determinado. "Defensivamente la propia competición nos impondrá subir el nivel, continuidad de rendimiento con independencia del quinteto. Si necesitamos tener siempre a determinados jugadores para tener un rendimiento muy alto, tendremos que tener un gran acierto por parte de ellos y no va a ser fácil", afirmó.

"Si los jugadores que tienen un poco más de capacidad anotadora, suben su nivel defensivo, podremos competir contra rivales de un nivel superior. O defendemos con 12 y atacamos con 12 o no tenemos un jugador top que pueda ganar el partido por su cuenta. Nuestra defensa una vez más mejoró cuando Alberto Díaz entró en el partido, que está pasando muchas veces, que nuestro juego cambia", añadió.

Por otro lado, Scariolo explicó su manera de llevar el duelo contra Irán, sin pedir ningún tiempo muerto para hacer correcciones. "Quizá fue el primer partido de mi carrera donde no he pedido tiempo muerto. Quería que mis jugadores averiguaran cómo salir de malos momentos por ellos mismos. Nos comunicamos pero sin parar el partido, tenían que ser los que tomaran las decisiones sobre el parqué", dijo.

"No fue un buen partido en defensa. En ataque nuestros porcentajes no fueron muy buenos pero 32 asistencias de 35 canastas de dos, habla bien de nuestro ataque. Hemos tenido parones, pero no he parado los parciales positivos del rival, querían que encontraran la manera o las sustituciones. Un equipo tiene que madurar desde dentro", añadió.

El seleccionador de la campeona del mundo y de Europa confesó que la concentración tendrá que ser máxima a partir de ahora, no como el inicio contra Irán, en dos partidos de nivel contra Letonia y Canadá hacia cuartos de final. "Dos muy buenos equipos, buenos entrenadores. Necesitamos ganar al menos a uno de los dos para pasar a la siguiente fase, que es el objetivo, va a ser un gran desafío. No ha sido un inicio con mucha concentración. Lo que viene ya requiere una concentración absoluta desde el minuto uno", apuntó.

Además, Scariolo felicitó a Víctor Claver por su cumpleaños y por ser "un ejemplo" para los jóvenes, así como a Rudy Fernández por su récord histórico de partidos con España (253). El técnico también elogió a Irán y a un Hamed Haddadi presente en los cuatro Mundiales disputados por su país. "Irán compite y tiene buenos jugadores. Haddadi es un gran jugador, que nos ha acompañado todos estos años en Mundiales. Felicitaciones en su último partido con Irán", afirmó.