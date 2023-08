“Estoy por tomar la decisión”, dice Eduardo Verástegui sobre ir por la Presidencia en 2024

Eduardo Verástegui está en Ciudad de México para promocionar la película Sonido de libertad (Sound of freedom) que se estrenará este 31 de agosto en Latinoamérica. El actor y productor mexicano ha generado cierta controversia en los últimos años ante su postura de la religión y el enfoque sobre su país.

Eduardo Verástegui podría ser candidato presidencial independiente para 2024.. (Foto: Angel Studio.)

Durante la entrevista con Publimetro, Verástegui tocó el tema sobre la mirada que tiene de la política mexicana.

“Hay tantos problemas en México, México no anda bien porque hay más pobreza, más inseguridad, más corrupción. También están los mismos de siempre haciendo las misma promesas que dicen que vamos a llegar, pero vamos hacia atrás, no puede ser ya estuvo suave. La mayoría de los mexicanos quieren un cambio ya no creen en los partidos políticos, no creen en los políticos y están frustrados, porque quieren un nuevo abordaje alejado de la monarquía política que tiene una impunidad insultante”, dijo.

Señaló que en este momento analiza la posibilidad de contender en las próximas elecciones presidenciales 2024.

“He estado evaluando, pensando, hablando con mis asesores, la familia, con mi director espiritual y como todo proyecto en el cual me involucro siempre hay un proceso de discernimiento, oración y ayuno para purificar las intenciones”, comentó.

“Me han estado invitando a participar en la política de manera directa, armando un proyecto para una candidatura independiente para las elecciones presidenciales de 2024″. — Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui confesó que no es fácil tomar la decisión, pero reconoce que la última palabra la tiene la gente.

“Uno se confunde cuando llega el canto de la sirena, empiezan a decirte cosas y te la crees lo que resulta un distractor. Ahora que hemos tenido el éxito como cineastas, que hemos logrado el sueño americano y el mexicano juntos, ahora me están llegando todas la oportunidades e invitaciones. Estoy por tomar la decisión: sigo por lo que me apasiona que es hacer un cine con valores y servir desde esa trinchera o me meto de lleno, sacrifico y dejo todo -de lado- para servir de manera concreta a mi país, desde la arena política, sin ser político, porque no soy político. Sí amo a mi país, sí creo en mi país y quiero dar la vida por mi país”, puntualizó.

Por último compartió, “es una decisión que tendré que tomar muy pronto, pero que también no depende de mi al 100% porque como candidato independiente tienes que esperar como se juegan con las reglas que pone el INE, una vez que se entrega documentos hay que juntar firmas, pero la gente es la que tiene la última palabra. Más adelante te vas a enterar si ésto fue un si o no, pero será muy pronto”.